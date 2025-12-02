हर पिता को अपने बच्चे को जरूर सिखानी चाहिए ये 5 चीजें, पैरेंटिग कोच ने बताया बाकी बच्चों से हमेशा आगे रहेगा आपका लाडला

Parenting Tips: बच्चों की परवरिश सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. जितनी चीजें बच्चे मां से सीखते हैं, पिता के साथ भी बच्चा उतनी बातों को समझता है. इसी कड़ी में पैरेंटिंग कोच श्वेता गांधी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने 5 बातों का जिक्र किया है. पैरेंटिग कोच कहती हैं, हर पिता को अपने बच्चे के ये 5 बातें जरूर सिखानी चाहिए. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे किस तरह बच्चा इनसे सीखकर आगे बढ़ता है.

सर्दियों में कब्ज को जल्दी ठीक करने के लिए क्या खाएं? डाइटिशियन ने बताया बस 3 चीजें खाने से रोज साफ होगा पेट

नंबर 1- शांत रहना सिखाएं

बच्चे वही सीखते हैं जो वे रोज देखते हैं. ऐसे में जब पिता तनाव या मुश्किल समय में शांत रहते हैं, तो बच्चे भी भावनाओं पर कंट्रोल रखना सीखते हैं. इससे उनमें धैर्य, सहनशीलता और समझदारी बढ़ती है. यह गुण आगे चलकर उनके रिश्तों, पढ़ाई और करियर में बहुत मदद करता है.

अगर पिता किचन में मदद करते हैं, बच्चों का टिफिन पैक करते हैं या घर के कामों में हाथ बंटाते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि जिम्मेदारियां सिर्फ एक जेंडर तक सीमित नहीं होतीं. इससे लड़के और लड़कियां दोनों बराबरी का महत्व समझते हैं.

पढ़ाई के साथ-साथ बच्चे को ऐसी चीजें भी सिखाएं, जो असल जिंदगी में काम आती हैं. जैसे- पैसे का सही इस्तेमाल, लोगों से कैसे बात करें, छोटी समस्याओं को खुद कैसे सुलझाएं और जरूरत पड़ने पर कैसे फैसले लें. ये स्किल्स बच्चों को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाती हैं.

बाइक राइड्स, आउटडोर गेम्स, नए शौक जैसी चीजों पर भी ध्यान दें. जब पिता बच्चों को कोशिश करने, गलतियां करने और फिर सीखकर आगे बढ़ने की आजादी देते हैं, तो बच्चे जोखिम लेने से नहीं डरते. इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे और बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं.

इन सब से अलग पैरेंटिग कोच कहती हैं, पिता का खेलना सिर्फ मस्ती नहीं होता. दौड़ना, कूदना, आउटडोर प्ले और मजेदार एक्टिविटीज बच्चों में फोकस, टीमवर्क और समस्या-सुलझाने की क्षमता बढ़ाती हैं. खेल के दौरान पिता के साथ बिताया गया समय बच्चों को इमोश्नल सपोर्ट देता है और आपका बॉन्ड भी स्ट्रॉग बनाता है.

ऐसे में आप भी अपने बच्चे के साथ इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें. इससे बच्चा चीजों को बेहतर तरीके से समझेगा और जीवन के हर पड़ाव को बिना उलझे आसानी से पार कर पाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

