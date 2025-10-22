विज्ञापन

छोटे बच्चों को जल्दी और सुंदर लिखना सिखाने के लिए ये वाली पेंसिल का करें इस्तेमाल, हैंडराइटिंग कोच ने बताई सच्चाई

Handwriting Improving Tips: हैंडराइटिंग कोच सीमा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि छोटे बच्चों के लिए क्यों और कौन सी पेंसिल सबसे बेहतर होती है. आइए जानते हैं उस पेंसिल के बारे में जिसका इस्तेमाल आप बच्चे को हैंडराइटिंग सीखाने के लिए कर सकते हैं.

बच्चों के लिए कौन सी पेंसिल बेहतर?

Good Handwriting Tips: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे की हैंडराइटिंग सुंदर हो और वे कम उम्र में ही आसानी से लिखना सीख जाएं. लेकिन बच्चों के लिए पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना अक्सर एक चुनौती बन जाती है. अगर सही तरह से पकड़ नहीं बन पाए तो उनकी लिखावट खराब हो जाती है. इसके अलावा बच्चों के हाथ में दर्द भी महसूस हो सकता है. क्या आप जानते हैं कि बच्चों को जल्दी और सही तरीके से लिखना सिखाने के लिए सही तरह की पैंसिल को पकड़ना बहुत जरूरी है. इसी पर हैंडराइटिंग कोच सीमा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि छोटे बच्चों के लिए क्यों और कौन सी पेंसिल सबसे बेहतर होती है. आइए जानते हैं उस पेंसिल के बारे में जिसका इस्तेमाल आप बच्चे को हैंडराइटिंग सीखाने के लिए कर सकते हैं.

ये पेंसिल है बेहतर

हैंडराइटिंग कोच सीमा बताती हैं कि बाजार में अधिकतर 6 साइड्स वाली पेंसिल मिलती है, लेकिन बच्चों को राइटिंग सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसकी जगह बच्चों को ट्राइएंगल पेंसिल का यूज करना चाहिए. इसके पीछे का कारण है कि लिखने के लिए आमतौर पर तीन अंगुलियों को प्रयोग होता है और 3 साइड वाली पेंसिल को 3 अंगुलियों से अच्छे से पकड़ा जा सकता है. इससे ग्रिप अच्छी बनती है और हैंडराइटिंग सुधरने लगती है. 

बच्चों की हैंडराइटिंग कैसे सुधारें

  • प्रैक्टिस है जरूरी

पेरेंट्स अपने बच्चों को रोज लिखने की प्रैक्टिस करवाएं. उनको छोटो-छोटे लिखने वाले काम दें. इसके अलावा आप उन्हें रोज डायरी लिखने के लिए भी कह सकते हैं.

  • गलतियों को सुधारें

अगर बच्चे लिखते समय गलती कर रहे हैं, तो उन्हें डांटे नहीं बल्कि उनकी गलतियों को सुधारें. साथ ही अगर उनकी हैंडराइटिंग धीरे-धीरे बेहतर हो रही है तो उनका प्रोत्साहन भी करें.

  • लिखते वक्त न डालें प्रेशर

कई बार बच्चे लिखते वक्त कॉपी या पन्ने पर पेंसिल से ज्यादा प्रेशर बना देते हैं जिससे उनकी लिखावट खराब हो जाती है. ऐसे में आप बच्चों को ये सिखाएं कि कितना प्रेशर देना ठीक होगा.

  • जल्दबाजी न करें

अक्सर बच्चे काम से छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी करते हैं. ऐसे में पेरेंट्स बच्चों का मन शांत कर और धैर्य के साथ लिखना सिखाएं. धीरे-धीरे लिखने से हैंडराइटिंग बहुत सुंदर आती है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

