झड़ती आंखों की पलकों से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय, हो जाएंगी घनी और लंबी!

Eyelash Care Home Remedies: चेहरे की खूबसूरती में आंखों की पलकें चार-चांद लगा देती हैं. हर कोई चाहता है कि उसकी पलकें लंबी, घनी और खूबसूरत हों. लेकिन आजकल की भागदौड़-स्ट्रेस भरी लाइफ, प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल का बुरा प्रभाव इन पलकों पर भी पड़ता है. साथ ही कई बार बाजार के केमिक्ल वाले प्रोडक्ट भी पलकों की ग्रोथ को रोक देते हैं. इसी स्थिति में पलकें काफी तेजी से झड़ने लगती हैं. ऐसे में अगर आप भी अपनी आंखों की झड़ती पलकों से परेशान हैं तो ये खबरे आपके काम की है. आज हम आपको कुछ घरेलू टिप्स और उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आप आंखों की पलकों को घना, लंबा और मजबूत बना सकते हैं.

1. नारियल तेल

आंखों की पलकों के लिए नारियल तेल काफी फायदेमंद हो सकता है. इसको लगाकर हल्के हाथों से मसाज करने से पलकें टूटेंगी भी नहीं और पोषण भी मिलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आंखों के आसपास की स्किन को हेल्दी बनाती हैं. ऐसे में आप नारियल का तेल रातभर लगाकर छोड़ सकते हैं.

पलकों के लिए कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल बेहद लाभदायक माना जाता है. इसमें राइसिनोलिक एसिड होता है जो पलकों की जड़ों को मजबूत बनाने में लाभदायक साबित होता है. आप रात में सोने से पहले रुई की मदद से इस तेल को अपनी पलकों पर लगाएं.

विटामिन E ऑयल स्किन के साथ-साथ आंखों की पलकों के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. इससे पलकें सॉफ्ट और शाइनी बनती हैं. साथ में इनका झड़ना भी काफी कम हो जाता है. ऐसे में आप इस तेल की कुछ बूंदें लें और हल्के हाथ से मसाज करें. आपको कुछ दिनों में ही असर देखने को मिल जाएगा.

देसी घी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है. आंखों की पलकों को झड़ने से रोकने के लिए आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पलकें मजबूत और घनी बनती हैं.

जैतून का तेल विटामिन ई का काफी अच्छा सोर्स माना जाता है. आंखों की पलकों को मजबूत और लंबा करने के लिए ये बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. जल्दी असर देखने के लिए आप रोज रात को इस तेल की कुछ बूंदों से हल्की मसाज करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.