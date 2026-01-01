विज्ञापन

साल के पहले दिन दिल्ली-NCR के इन 5 मंदिरों में करें दर्शन, पूरे साल रहेंगे पॉजिटिव, यहां जानिए कैसे जाएं

Delhi-NCR Temples: नए साल की शुरुआत के लिए दिल्ली-NCR में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां दर्शन करने से साल भर खुशहाली और मनोकामना पूर्ति की मान्यता है

Delhi-NCR Temples: नए साल की शुरुआत कई लोग मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना पसंद करते हैं. नए साल के पहले दिन भगवान के दर्शन करने से पूरे साल सकारात्मक एनर्जी और आशीर्वाद बना रहता है. अगर, नए साल यानी 1 जनवरी को दिल्ली में हैं, तो दिल्ली-एनसीआर के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं. इन मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा-अर्चना और प्रार्थना के लिए पहुंचते हैं, जिससे नए साल की मंगलमय शुरुआत कर सकें.

दरअसल, नए साल की शुरुआत के लिए दिल्ली-NCR में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां दर्शन करने से साल भर खुशहाली और मनोकामना पूर्ति की मान्यता है, जिनमें कालकाजी मंदिर, छतरपुर मंदिर (कात्यायनी शक्तिपीठ), प्राचीन हनुमान मंदिर (कनॉट प्लेस), झंडेवालान मंदिर और गौरी-शंकर मंदिर (चांदनी चौक) शामिल हैं.

प्राचीन हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस

​नए साल की शुरुआत कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के साथ कर सकते हैं. दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में स्थित यह मंदिर अपनी आस्था और मान्यताओं के लिए बेहद प्रसिद्ध है. यहां हर मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलती है. यहां जाने के लिए सबसे पास राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पड़ेगा.

झंडेवालान मंदिर (झंडेवाला)

माता रानी को समर्पित यह मंदिर नए साल पर भक्तों से भरा रहता है, जहां विशेष आरती और सजावट होती है, जिससे सुख-शांति की कामना की जाती है. यहां जाने के लिए झंडेवाला मेट्रो स्टेशन (ब्लू लाइन) पर उतरकर पैदल या ई-रिक्शा से जा सकते हैं.

छतरपुर मंदिर (छतरपुर)

देवी कात्यायनी को समर्पित यह मंदिर भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है और नए साल पर यहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं. यहां पहुंचने के लिए मेट्रो (येलो लाइन) छतरपुर मेट्रो स्टेशन सबसे आसान और सस्ता तरीका है, जो मंदिर से केवल 500 मीटर दूर है.

कालकाजी मंदिर (कालकाजी)

यह मंदिर भी नए साल पर विशेष रूप से सजाया जाता है, जहां भक्त चुनरी और नारियल चढ़ाकर माता का आशीर्वाद लेते हैं. मेट्रो (कालकाजी मंदिर स्टेशन, ब्लू और मैजेंटा लाइन) से जा सकते हैं.

गौरी शंकर मंदिर (चांदनी चौक)

पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गौरी शंकर मंदिर दर्शन के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है. यह मंदिर मां आदिशक्ति और भगवान शिव को समर्पित है. नए साल की शुरुआत यहां दर्शन के साथ करने से मन को शांति मिलती है.

