दिवाली पर बहुत खा लिए पकवान! अब करें डिटॉक्स, ट्राई करें 4 ड्रिंक्स, गंदगी हो जाएगी बाहर!

Post Diwali Detox Drinks: खुशी और उत्साह के त्योहार दिवाली पर अधिकतर लोग खुद को अच्छे-अच्छे पकवान खाने से खुद को रोक नहीं पाते. इसके बाद जब दिवाली खत्म हो जाती है तो फिर ओवरईटिंग का अफसोस होता है. मिठाइयां, पकवान, मसालेदार-तली भुनी चीजें खाने से पाचन तंत्र में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसके कारण कई बार पूरा दिन खराब जाता है और फिर कुछ काम करने में काफी आलस भी आता है. अगर आप भी दिवाली के बाद कुछ ऐसी ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको 4 डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप बॉडी की सभी गंदगी बाहर निकाल सकते हैं और फिर पाचन तंत्र को वापिस पटरी पर ला सकेंगे.

1. जीरा, धनिया, सौंफ का पानी

पेट की समस्याओं के लिए जीरा, धनिया और सौंफ वरदान माने जाते हैं. इससे पेट की गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी परेशानियों में तुरंत राहत मिलती है. इसके लिए आप एक रात पहले एक गिलास पानी में जीरा, धनिया, सौंफ को भिगोकर रख दें. इसके बाद सुबह उठकर इस पानी को पीएं. इससे पेट की गर्मी में भी काफी राहत मिलती है.

हल्दी और अदरक स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. पेट और गले की समस्याओं में राहत के लिए ये ड्रिंक काफी फायदेमंद हो सकती है. इसके लिए आप एक कप उबलते हुए पानी में कद्दूकस किया हुआ अदरक और एक चौथाई चम्मच हल्दी में मिक्स कर दें. इस मिश्रण को अच्छे से 2 मिनट तक पकाएं और फिर छान लें. दिवाली के बाद होने वाली खराश और पेट की समस्याओं के लिए काफी फायदेमंद रहेगी.

त्योहार पर भागदौड़ के कारण पानी पीने का समय नहीं मिलता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में आप दिवाली के बाद खीरे और पुदीने का पानी पी सकते हैं. इससे शरीर हाईड्रेट होता है और हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं. इसके लिए आप खीर के गोल पीस और पुदीने के पत्तों को पानी में डालकर फ्रिज में रख दें. इसके बाद इस पानी को धीरे-धीरे पीते रहें.

बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये ड्रिंक काफी फेमस है. इसको पीने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है. इसके लिए आप सुबह के समय एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस और शहद मिलाएं और धीरे-धीरे पिएं. ये ड्रिंक शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.