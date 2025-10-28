Winter Clothes Washing Tips: सर्दियों के कपड़ों से आती है बदबू? बिना धोए ही ऐसे बनाएं एकदम फ्रेश, जान लें सबसे आसान टिप्स और ट्रिक्स

Winter Clothes Washing Tips: अक्टूबर का महीना खत्म होने के साथ-साथ सर्दियों का आगाज भी हो गया है. हवाएं ठंडी होने लगी हैं और लोग अलमारी-बक्सों से अपने सर्दियों के कपड़े भी निकालने लगे हैं. अधिकतर लोग मार्च अप्रैल में अपने सर्दियों के कपड़ों को पैक कर रख देते हैं और फिर नवंबर के आसपास निकालते हैं. इतने समय तक कपड़े बंद रहने से उनमें बदबू आना एक आम समस्या है. इस स्मैल के कारण कपड़ों को तुरंत बक्सों से निकालकर पहनना संभव नहीं हो पाता है. इसके अलावा कई समय तक कपड़े बंद होने से बैक्टीरिया होने का खतरा भी बढ़ जाता है. अगर आपने भी आने वाली सर्दियों के लिए कपड़े निकाल लिए हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ ऐसी आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनसे बिना धोए कपड़ों से बदबू चली जाएगी और कपड़े एकदम फ्रेश लगेंगे.

सबसे पहले दिखाएं धूप

महीनों बंद सर्दियों के कपड़ों को अलमारी या बॉक्स में से निकालने के बाद उन्हें धूप में सुखाएं. ध्यान रहे कि सर्दियों में आपको यही काम सबसे पहले करना है. बता दें कि कपड़ों को धूप में सुखाने से बदबू चली जाती है. इसके अलावा अगर किसी भी तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो वो धूप से मर जाते हैं. अगर आपके कपड़ों के रंग कच्चे हैं तो ध्यान रखें कि आप ज्यादा देर तक धूप में न रखें, इससे कलर फीका पड़ सकता है. धूप में सुखाने के बाद, आप कपड़ों पर परफ्यूम छिड़क सकते हैं. इससे कपड़ों की बदबू पूरी तरह से चली जाएगी.

कपड़ों को अच्छे से महकाने के लिए आप इस उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. कपड़ों को धूप में सुखाने के बाद आप एक जालीदार कपड़ा या बैग लें और उसमें नींबू-संतरे के सूखे छिलके डालकर रख दें. इससे कपड़ों की बदबू पूरी तरह से चली जाएगी और कपड़े एकदम फ्रेश भी लगेंगे.

लंबे समय तक बेड बॉक्स या अलमारी में कपड़े बंद होने से जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कपड़े धो सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास कपड़ों की धुलाई का समय नहीं है तो आप क्लॉथ सैनिटाइजर का प्रयोग करें. इसे आप स्प्रे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. कपड़ों पर इस स्प्रे को छिडक दें. इससे जर्म्स और बैक्टीरिया तो खत्म होंगे ही साथ में बदबू-स्मैल भी चली जाएगी.

