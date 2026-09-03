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पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को खदेड़ने वाले पायलट अभिनंदन ने छोड़ी एयरफोर्स, कितनी मिलेगी पेंशन?

Abhinandan Varthaman Retirement: अभिनंदन वर्धमान ने करीब 22 साल की सर्विस के बाद एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले लिया है. उन्होंने भारत की सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट को मार गिराया था.

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पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को खदेड़ने वाले पायलट अभिनंदन ने छोड़ी एयरफोर्स, कितनी मिलेगी पेंशन?
एयरफोर्स की नौकरी छोड़ प्राइवेट एयरलाइन से जुड़े अभिनंदन

बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, तब भारत के कुछ बेखौफ फाइटर पायलट्स ने उड़ान भरी और इन सभी जेट्स को सीमा पार खदेड़ दिया. इस दौरान ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया और इस दौरान उनका जेट भी हिट हुआ, जिसके बाद वो इजेक्ट कर पाकिस्तान में पहुंच गए थे. भारतीय एयरफोर्स के इस जांबाज पायलट ने अब नौकरी छोड़ दी है. बताया गया है कि अब वो प्राइवेट एयरलाइन के साथ काम कर रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि एक फाइटर पायलट को रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलती है. 

कौन हैं अभिनंदन वर्धमान?

अभिनंदन वर्धमान 19 जून 2004 को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बने थे. इसके बाद उनका नाम चर्चा में तब आया जब फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयरस्ट्राइक की थी. इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने भी यही काम करने की कोशिश की, लेकिन मिग-21 बाइसन उड़ा रहे अभिनंदन ने उनके इन मंसूबों पर पानी फेर दिया. 

अभिनंदन ने भाग रहे पाकिस्तानी जेट को मार गिराया और क्रॉस फायरिंग में उनके जेट को भी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद सीट को इजेक्ट कर वो बाहर निकल गए और पाकिस्तान की धरती में लैंड किया. कई दिनों तक पाकिस्तानी सेना की हिरासत में रहने के बाद उन्हें छोड़ा गया. 

रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलती है पेंशन?

ग्रुप कैप्टन के पद से रिटायर हुए अभिनंदन वर्धमान को भारतीय वायुसेना के नियमों के मुताबिक पेंशन मिलेगी. क्योंकि उन्होंने 20 साल सर्विस वाली जरूरी शर्त पूरी की है, ऐसे में उन्हें आजीवन पेंशन का लाभ दिया जाएगा. पेंशन तय करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जिसमें आखिरी बेसिक पे+ MSP+ क्लास पे+ टेक्निकल पे को जोड़ा जाता है और इसे 2 से डिवाइड किया जाता है. इससे जो अमाउंट आता है, उसमें डीए जोड़ा जाता है और फिर पेंशन बनती है. 

एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन का पद Level 13 में आता है, ऐसे में इस लेवल के अधिकारियों की बेसिक सैलरी करीब 1 लाख 30 हजार तक होती है. वहीं इसमें फ्लाइंग अलाउंस और एमएसपी जैसी चीजें भी जुड़ती हैं. जिसके बाद ये दो लाख से ज्यादा हो जाती है. यानी ग्रुप कैप्टन के पद से रिटायर हुए अभिनंदन को ये सब मिलाकर काफी अच्छी पेंशन मिलेगी, जो 70 हजार से भी ज्यादा हो सकती है. 

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