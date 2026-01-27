विज्ञापन
Jamshedpur News: 13 दिन बाद मिल गया उद्योगपति देवांग गांधी का बेटा कैरव, बरामदगी के बाद भी कई सवाल बाकी

जमशेदपुर के चर्चित उद्योगपति देवांग गांधी के अपहृत पुत्र कैरव गांधी को पुलिस ने 13 दिनों बाद हजारीबाग के बरही इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है. रहस्यमयी ढंग से हुई बरामदगी के बाद पुलिस हर पहलू की गहन जांच में जुटी हुई है.

13 दिन तक कहां थे कैरव गांधी?
झारखंड:

जमशेदपुर शहर के चर्चित उद्योगपति देवांग गांधी के अपहृत पुत्र कैरव गांधी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. करीब 13 दिनों तक लापता रहने के बाद आज पुलिस की टीम ने उन्हें सुरक्षित बरामद किया. जानकारी के मुताबिक, उनकी बरामदगी  हजारीबाग के बरही  इलाके से की गई है.  पुलिस बरामद कर सीधे उनके आवास पर परिवार के हवाले कर दिया. बेटे को सकुशल देख परिजनों ने राहत की सांस ली.

रहस्यमयी परिस्थितियों में हुए लापता

13 जनवरी को कैरव गांधी के अचानक लापता होने की खबर से पूरे जमशेदपुर में सनसनी फैल गई थी. राजनीतिक, व्यवसायिक और सामाजिक लोगों के बीच इस  घटना को लेकर लगातार चर्चा और चिंता बनी हुई थी. परिजनों ने भी विभिन्न माध्यमों से कैरव गांधी की सुरक्षित वापसी की अपील की थी. जिस तरह रहस्यमयी परिस्थितियों में कैरव गांधी लापता हुए थे लगभग उसी तरह रहस्यमयी हालात में उनकी वापसी हुई है.

मामले की जांच की जा रही है

पुलिस के अनुसार, जांच अभी जारी है और बरामद से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है. कैरव गांधी कहां थे किन परिस्थितियों में रहे और आखिर उन्हें कैसे बरामद किया गया इन सभी सवालों के जवाब अभी बाकी है. शहरवासियों की निगाहें अब कैरव गांधी के परिवार और पुलिस प्रशासन के आधिकारिक बयान पर टिकी हुई है.

