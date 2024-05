प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए SIT ने खास तौर पर महिला टीम को क्यों भेजा? पूर्व पुलिस अधिकारी ने बताया

Prajwal Revanna Arrest : कई महिलाओं से बलात्कार और यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को आज रात महिला पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया. आधी रात के बाद जर्मनी से लौटने पर तीन महिला अधिकारियों ने सांसद को बेंगलुरु हवाई अड्डे से बाहर निकाला. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत की उनकी अपील खारिज करने के बाद सांसद घर लौटे. सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल के वापस लौटने की सबसे बड़ी वजह उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा बने. एचडी देवेगौड़ा ने प्रज्वल को संदेश भेजकर चेतावनी दी थी कि अगर वह अब वापस नहीं लौटे तो उन्हें अपने परिवार के क्रोध का सामना करना पड़ेगा. इसके बाद ही प्रज्वल ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, "मैं अपने माता-पिता से माफी मांगता हूं... मैं (यौन उत्पीड़न के आरोपों पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के हमलों को लेकर) अवसाद में था. मैं 31 मई को (पुलिस टीम के सामने) पेश होऊंगा. मैं अपनी पूरी क्षमता से सहयोग करूंगा."

The fugitive MP was escorted out of the Bengaluru Airport by a all women police team , a decision of SIT was a strong positive sign that strong women police force of Karnataka will not only deal with the perpetrator but send a strong message to the hundreds of women whose modesty…