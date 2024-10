पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से उबाल देखने को मिल रहा है. दक्षिण 24 परगना में एक नाबालिग की हत्या (West Bengal Minor Rape Murder) पर तनाव काफी बढ़ गया है. गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने में घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि आगजनी भी की. मामला नाबालिग बच्ची संग गैंगरेप से जुड़ा है. पुलिस के शिकायत दर्ज न करने पर लोगों में गुस्सा है, जिस वजह से वह पुलिस थाने में घुस गए.

कुलतली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कृपाखाली इलाके में चौथी क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की को ट्यूशन से लौटते समय किडनैप कर लिया गया. खबर के मुताबिक गैंगरेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. बच्ची का शव ग्रामीणों को नदी किनारे मिला.

