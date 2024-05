कब तक आसमान से बरसते रहेंगे आग के गोले? आपके राज्य में कब पहुंचेगा मानसून

देश के कई राज्यों में हीटवेव का कहर जारी है. दिल्ली एनसीआर में बुधवार को हुई बारिश के बाद हालांकि तापमान में कुछ गिरावट हुई लेकिन लोगों को बड़ी राहत नहीं मिली है. मई के महीने में देश के कई राज्यों में लोग हीटवेव से परेशान रहे. इस बीच लोगों के लिए अच्छी खबर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने सामान्य से दो दिन पहले गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी. साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून पहुंच गया. आम तौर पर यह 1 जून को केरल पहुंचने के साथ भारत में दस्तक देगा.

#WATCH | Delhi: On heatwave conditions, IMD scientist, Dr Naresh Kumar says, "We have been issuing Red Alert for Northwest India, for several days now. Now, Western Disturbance is in effect since yesterday. That is why Delhi-NCR, Punjab, Haryana received light rainfall. Besides… pic.twitter.com/fOTaLUrYqv