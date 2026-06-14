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'हम नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं...', TMC की बागी सांसद काकोली घोष ने किया कंफर्म
टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद बागियों की नेता काकोली घोष ने बताया कि हमने स्पीकर के साथ मुलाकात के दौरान अपनी नाराजगी उनके सामने रखी है. हम अलग से बैठना चाहते हैं. हमारे पास दो तिहाई बहुमत है. पीएम के नेतृत्व में काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी से मर्ज कर रहे हैं
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