VIDEO: "क्या वो पैरों में कीचड़ नहीं लगने देना चाहते हैं"- जब वायनाड में लैंडस्लाइड पीड़ितों ने किया राहुल गांधी का विरोध

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने शुक्रवार को वायनाड में भूस्खलन के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.हालांकि इस दौरान उन्हें कुछ जगहों पर विरोध का भी सामना करना पड़ा. मुंडक्कई और पुंचिरी मट्टम गांवों का दौरा करने के दौरान ग्रामीणों ने उनका विरोध किया. वहां उन्हें स्थानीय लोगों और निवासियों ने रोका और कहा, "भाई, उन्हें कार रोकने के लिए कहो! हम वे लोग हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया और उन्हें जिताया... वह यहां के सांसद थे... अगर वह वह कार से बाहर न निकलने और अपने पैरों को कीचड़ में गंदा करने के बारे में इतना चिंतित है, वह यहाँ देखने के लिए क्यों आया है?"

Kerala: LoP in the Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi, along with Congress leader Priyanka Gandhi, visited the villages of Mundakkai and Punchiri Mattam in Wayanad affected by a landslide.



