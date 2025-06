पहाड़ों में बारिश से तबाही, उफनती नदियों में समाई सड़कें, भयानक भूस्खलन...वीडियो में देखिए खौफनाक मंजर

पहाड़ियों में बादल कभी दबे पांव आते हैं तो कभी फूलों को चूमते, नदियों की लहरों के साथ गीत गाते और सिखाते. मगर मॉनसून आते ही पहाड़ों की खूबसूरत वादियां भी तबाही के मंजर में तब्दील हो जाती है, जैसे कोई पुराना हिसाब चुकाने का वक्त आ गया हो. आसमान ने अपनी सारी ताकत बटोर ली हो और पहाड़ों पर टूटकर बरस रहा है, मानो कह रहा हो, "देखो, मेरी ताकत " अभी मॉनसून ने उत्तर भारत में दस्तक दी है कि आफत की बारिश से नदियां-नाले और झरने ऊफान पर है, भूस्खलन होने से पहाड़ियां दरक रही है. उत्तराखंड और हिमाचल में कहां कैसा मंजर है, इन वीडियोज में देखिए-

पहाड़ों में तबाही का मंजर

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों से भरी बस अचानक पहाड़ी पर चढ़ते समय घोलतीर के पास फिसलकर उफनती अलकनंदा नदी में जा गिरी. बस में 20 यात्री सवार थे. 2 व्यक्ति की मौत हुई है. वहीं 10 लोग लापता है जबकि 8 यात्रियों को बचा लिया गया.

#WATCH | Uttarakhand | One person dead, seven injured after an 18-seater bus falls into the Alaknanda river in Gholthir of Rudraprayag district. Teamsof SDRF, Police and Administration conduct search and rescue oeprationd



Video source: Police

हादसा उस समय हुआ जब बस चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया. भारी बारिश के चलते सड़क फिसलन भरी थी. SDRF, NDRF और पुलिस टीमों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हुए.

Rudraprayag, Uttarakhand: A bus with 15–18 passengers heading from Rishikesh to Badrinath fell into the Alaknanda River near Gholtir, Rudraprayag. Police, NDRF, SDRF, and locals are conducting rescue operations. Six injured have been hospitalized and one fatality is confirmed,…

केदारनाथ मार्ग पर मुनकटिया के पास भूस्खलन

रात भर हुई भारी बारिश के कारण केदारनाथ मार्ग पर मुनकटिया के पास भूस्खलन हुआ, जिससे मलबा और पत्थर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया. सोनप्रयाग शटल पुल के पास यातायात रुक गया है और केदारनाथ की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में सुरक्षित रूप से रोक दिया गया है.

Uttarakhand: Heavy overnight rain triggered a landslide near Munkatiya on the Kedarnath route, blocking the path with debris and boulders. Traffic near the Sonprayag shuttle bridge has come to a halt, and pilgrims heading toward Kedarnath have been safely halted at Sonprayag

चमोली में नंदप्रयाग-नंदा नगर मार्ग पर भूस्खलन

भारी बारिश के कारण नंदप्रयाग-नंदा नगर मार्ग पर मंगरोली के पास भूस्खलन हुआ, जिससे मार्ग दलदल में तब्दील हो गया. एक वाहन कीचड़ में फंस गया, चालक सुरक्षित बच गया. रात भर लगातार बारिश के कारण मलबा बहता रहा.

Chamoli, Uttarakhand: Heavy rains triggered a landslide near Mangroli on the Nandprayag–Nanda Nagar road, turning the stretch into a swamp. A vehicle got stuck in the slush, the driver escaped unhurt. Continuous overnight rainfall led to the debris flow



हिमाचल प्रदेश | कुल्लू में बादल फटने से तबाही

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सैंज घाटी के सिउंड में कल बादल फटने फट गया. बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में एक निजी बिजली परियोजना से संबंधित अस्थायी शेड और एक आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

#WATCH | Himachal Pradesh | Temporary sheds and an emergency response vehicle belonging to a private power project have been damaged in a flash flood triggered by a cloudburst in the Siund of Sainj Valley in Kullu yesterday

मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप

हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार भारी बारिश के कारण नदिया-नाले उफान पर है. हाल ही में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है.

#WATCH | Mandi, Himachal Pradesh | Drone visuals of Beas River



The water level in the Beas River has recently increased due to continuous heavy rainfall in Mandi. pic.twitter.com/XkYNsAd1zd — ANI (@ANI) June 26, 2025

सैंज घाटी में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद जलधाराएं कीचड़ और मलबे से भर गईं