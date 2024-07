अमेरिकी चुनाव का क्या है तमिलनाडु Vs आंध्र प्रदेश कनेक्शन, जानें सब कुछ

अमेरिका में राष्‍ट्रपति चुनाव के लिए जमकर चुनाव प्रचार हो रहा है. हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी से व्हाइट हाउस के लिए संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद हलचल और तेज हो गई है. जेडी वेंस का मुकाबला मौजूदा अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति कमला हैरिस से है. अमेरिका में आगामी चुनाव के मद्देनजर मुकाबला कमला हैरिस और जेडी वेंस के बीच है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये 'जंग' तमिलनाडु बनाम आंध्र प्रदेश के रूप में दिखाई दे रही है. दरअसल, कमला हैरिस और जेडी वेंस की पत्‍नी उषा चिलुकुरी की जड़ें भारत के इन राज्‍यों से जुड़ी हुई हैं.

कमला हैरिस का जन्म ऑकलैंड (कैलिफोर्निया) में हुआ था, लेकिन उनकी मां श्यामला गोपालन भारतीय डिप्लोमेट की बेटी थीं. उनका जन्‍म चेन्‍नई के पड़ोस में बंसत नगर में हुआ था. श्यामला गोपालन टीनएज में ही पढ़ाई के लिए अमेरिका आ गई थीं, उन्‍होंने यूनिवर्सिटी ऑफ केलिफोर्निया बर्कले से उच्‍च शिक्षा हासिल की थी. यहां वह डोनाल्‍ड जे. हैरिस से मिलीं और दोनों में प्‍यार हो गया. इसके बाद श्‍यामला और हैरिस ने 1963 में शादी कर ली. 1964 में कमला हैरिस का जन्‍म.

वहीं, उषा चिलुकुरी के पति जेडी वेंस को डोनाल्‍ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है. उषा के माता-पिता आंध्र प्रदेश से हैं. दशकों पहले दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे. उषा का जन्म और पढ़ाई-लिखाई अमेरिका में ही हुई है. वेंस ओहायो से पहली बार सीनेटर बने हैं. वेंस की शादी भारतीय-अमेरिकी उषा वेंस से हुई है, जिनका जन्म उषा चिलुकुरी के रूप में हुआ था. वह एक सफल वकील हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के लिए काम किया. वह सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में बड़ी हुईं. वह येल यूनिवर्सिटी गईं और अपने पति की तरह येल लॉ स्कूल से स्नातक भी हुईं.

ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग इसे तमिलनाडु बनाम आंध्र प्रदेश की जंग के रूप में देख रहे हैं. एक यूजर ने एक्‍स पर लिखा, "आंध्र प्रदेश बनाम तमिलनाडु के फ्लेवर के साथ अमेरिकी चुनाव का सीजन... "

Usha Chilukuri Vance, wife of Trump's VP pick JD Vance, is a Yale & Cambridge grad from an Andhra Hindu family. supports him against Kamala Harris, who hails from Tamil Nadu, in the 2024 election.



