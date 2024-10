छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बारूदी सुरंग में विस्फोट से ITBP के दो जवान शहीद, दो घायल

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने शनिवार को एक बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया, जिसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के दो जवान शहीद हो गए और राज्य पुलिस के दो जवान घायल हुए. पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि जिले के कोडलियर गांव के निकट एक जंगल में हुए विस्फोट में आईटीबीपी की 53वीं बटालियन के दो जवान महाराष्ट्र के सतारा निवासी अमर पनवार (36) और आंध्र प्रदेश के कडप्पा निवासी के राजेश (36) शहीद हो गए.

Two Indo-Tibetan Border Police Force constables, namely Pawar Amar Shamrao and K Rajesh lost their lives in an IED blast in Kodliar area of Chhattishgarh's Narayanpur district. They were part of a joint operation that was conducted in Dhurbeda area when the blast occurred around… pic.twitter.com/VAe13nkz7A