TOP HINDI NEWS LIVE UPDATES: बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा दिया

28 अगस्त को CWC की वर्चुअल बैठक

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के शेड्यूल पर मुहर लगाने को बैठक

A virtual meeting of the CWC will be held on the 28th August, 2022 at 3:30 PM, to approve the exact schedule of dates for the election of the Congress President. Congress President Smt. Sonia Gandhi will preside over the CWC meeting.