10 बड़ी खबरें एक जगह पर: सोनिया गांधी के बड़े खुलासे, ओवैसी का हमला, नेतन्याहू से लेकर Nvidia तक की हलचल

PM बनना चाहते थे प्रणब मुखर्जी? सोनिया गांधी ने किताब में सुनाया 2010 का किस्सा

सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा'Belonging: A Journey of Love' में दावा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2010 में उनसे बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा की ओर इशारा किया था. उनके अनुसार, तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ मतभेदों से जुड़ी चर्चा के दौरान प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि शायद "शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है". सोनिया गांधी ने इसे उनके लंबे समय से रहे प्रधानमंत्री बनने के सपने का संकेत माना.

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'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के बाद रो पड़ी थीं इंदिरा गांधी....किताब में सोनिया का दावा, अकाली दल-घाव देने वाले आंसू बहा रहे

सोनिया गांधी की नई किताब 'Belonging: A Journey of Love' के एक दावे ने पंजाब की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. किताब और एक इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद स्वर्ण मंदिर परिसर में हुई तबाही की तस्वीरें देखकर इंदिरा गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि इंदिरा गांधी को अपनी हत्या की आशंका थी और उन्होंने परिवार को संभावित स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा था. इन दावों पर शिरोमणि अकाली दल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी का कहना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार मानी जाने वाली कांग्रेस को अब संवेदना जताने का नैतिक अधिकार नहीं है.

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स्टाफ से लेकर नेताओं तक, इंदिरा गांधी की नाराजगी से सहम जाते थे लोग; सोनिया गांधी ने सुनाए किस्से

सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' में इंदिरा गांधी के निजी स्वभाव से जुड़े कई अनुभव साझा किए हैं. उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी काम और अनुशासन को लेकर बेहद सख्त थीं. कई बार किसी कर्मचारी या नेता की गलती पर वह खुलकर नाराजगी जताती थीं और कुछ लोगों से दिनों तक बात भी नहीं करती थीं. सोनिया गांधी ने स्वीकार किया कि शादी के बाद शुरुआती दिनों में वह इंदिरा गांधी के गुस्से से डर जाती थीं, जबकि राजीव गांधी उन्हें समझाते थे कि उनकी मां जल्द शांत हो जाएंगी. हालांकि उन्होंने यह भी लिखा है कि गुस्सा शांत होने के बाद इंदिरा गांधी को अपने व्यवहार पर अफसोस होता था.

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PM मोदी से क्यों कभी दिल खोलकर बात नहीं कर पाईं सोनिया गांधी? किताब में बताया कारण

अपनी आत्मकथा'Belonging: A Journey of Love' में सोनिया गांधी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनके बीच कभी कोई वास्तविक या खुला संवाद नहीं हो पाया. उनके अनुसार, दोनों की मुलाकातें आमतौर पर संसद या अन्य अर्ध-आधिकारिक कार्यक्रमों तक सीमित रहीं और बातचीत भी औपचारिक अभिवादन से आगे नहीं बढ़ी. सोनिया गांधी ने दावा किया है कि आमने-सामने आने पर PM मोदी अक्सर नजरें मिलाने से बचते हैं

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प्रियंका नहीं, राहुल को राजनीति में आगे क्यों बढ़ाया? सोनिया गांधी ने किताब में बताया कारण

अपनी आत्मकथा'Belonging: A Journey of Love' में सोनिया गांधी ने बताया है कि राजनीति में राहुल गांधी को प्राथमिकता देने की वजह किसी पारिवारिक पसंद से ज्यादा दोनों बच्चों की अलग-अलग रुचियां थीं. उनके अनुसार, राहुल को लंबे समय से सार्वजनिक जीवन और राजनीति में दिलचस्पी थी, जबकि प्रियंका गांधी चुनावी और संसदीय कामकाज में मदद करने के बावजूद अपने बच्चों की परवरिश और बौद्ध अध्ययन में ज्यादा रुचि रखती थीं. सोनिया गांधी ने लिखा है कि अमेठी के दौरे के दौरान राहुल ने लोगों के प्रतिनिधि के रूप में काम करने का फैसला किया था

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UCC नहीं, 'हिंदू सिविल कोड' है... ओवैसी का बड़ा हमला, अखिलेश पर भी साधा निशाना

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर केंद्र और भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि UCC नहीं बल्कि "हिंदू सिविल कोड" लागू करने की कोशिश की जा रही है. ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को विवाह से अलग होने का अधिकार है और UCC के नाम पर मुस्लिमों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है. मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कहा कि पहले तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया और अब पूरी तलाक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश हो रही है.

'बुलेटप्रूफ गाड़ी में बैठोगे तब भी गोली मार दूंगा'... आयुष्मान को धमकी देने वाला आरोपी जेल भेजा गया

आयुष्मान खुराना को इंस्टाग्राम पर धमकी देने के आरोपी वैभव मिश्रा को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अभिनेता को धमकी भरा संदेश भेजा था. जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि क्या उसने अन्य सेलिब्रिटीज को भी ऐसे संदेश भेजे थे. पुलिस ने चार दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी. न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के तुरंत बाद आरोपी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई. अब आगे की सुनवाई और जांच पर मामला टिका है.

ईरान पर फिर हमले चाहता है इजराइल? रिपोर्ट में दावा- रोज ट्रंप को फोन कर रहे नेतन्याहू

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर शुरू कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लगभग रोज बात कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ट्रंप से तेहरान पर दोबारा हमले करने की अपील कर रहे हैं, जबकि व्हाइट हाउस और क्षेत्र के कई देश कूटनीतिक समाधान की वकालत कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ईरान युद्ध अमेरिका की घरेलू राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसे रिपब्लिकन पार्टी को हुए राजनीतिक नुकसान की वजहों में गिना जा रहा है. दूसरी ओर, इजराइल में भी नेतन्याहू राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे हैं.

टॉप-10 से बाहर हुए Jensen Huang, Nvidia शेयरों में हुई भारी गिरावट

Jensen Huang की व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़े विवाद और Nvidia में शुरू हुई जांच का असर उनकी संपत्ति पर भी दिखने लगा है. रिपोर्ट के मुताबिक, Nvidia के शेयरों में गिरावट के बाद Huang की नेटवर्थ में अरबों डॉलर की कमी आई और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में उनकी रैंकिंग नीचे खिसक गई.रिपोर्टों के अनुसार, Nvidia बोर्ड ने Huang से जुड़े मामलों की जांच के लिए स्वतंत्र समिति बनाई है. इसके बाद निवेशकों की चिंता बढ़ी और कंपनी के शेयरों पर दबाव देखने को मिला.

जूनियर सेहवाग का जलवा, U-19 एशिया कप में रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम

अंडर-19 एशिया कप</U19 Asia Cup> में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने UAE के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया. आर्यवीर ने पहले 131 गेंद में शतक पूरा किया और फिर अपनी पारी को 158 रन नाबाद तक पहुंचाया. इस पारी के साथ वह अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए.आर्यवीर की इस पारी की बदौलत भारत अंडर-19 टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही. इससे पहले टूर्नामेंट में नेपाल के खिलाफ उन्होंने अर्धशतक भी लगाया था, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे.

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