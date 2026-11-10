PM बनना चाहते थे प्रणब मुखर्जी, कहा था- 'टॉप पर बदलाव का समय आ गया है'... सोनिया ने आत्मकथा में लिखा वाकया

प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे. यह अबतक ऐसी अफवाह थी जिसे सब सच मानते थे. अब सोनिया गांधी ने इस पर औपचारिक मुहर लगा दी है. सोनिया गांधी ने 2010 में प्रणब मुखर्जी के साथ हुई एक बातचीत का जिक्र करते हुए कहा है कि बाद में राष्ट्रपति बने उस कांग्रेस नेता ने उन्हें यह सुझाव देकर चौंका दिया था कि शायद "ऊपर बदलाव का समय आ गया है". सोनिया गांधी ने यह खुलासा अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में किया है, जो आज बाजार में आ गई है.

सोनिया गांधी ने इस आलोचना को खारिज किया है कि UPA के शासनकाल में वह ‘पर्दे के पीछे से सरकार चला रही थीं'. उन्होंने कहा कि एक बात को लेकर वह पूरी तरह स्पष्ट थीं कि उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वह उन्हें अपनी राय या सुझाव दे सकती थीं तथा उनसे असहमति भी जता सकती थीं, लेकिन उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना और उनकी बात को तरजीह देना उनका कर्तव्य था.

सोनिया गांधी के अनुसार, प्रधानमंत्री और उनके बीच जिम्मेदारियों का एक अनकहा बंटवारा था, जो बहुत सुचारू रूप से काम करता था- डॉ. मनमोहन सिंह के नीचे सरकार, और मेरे नीचे पार्टी. पार्टी और सरकार के बीच शक्तियों के इस अलगाव की बात करते हुए किताब में सोनिया गांधी एक किस्सा भी सुनाती हैं कि कैसे प्रणब मुखर्जी ने एक बार प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा की ओर इशारा किया था.

प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा था?

सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है, "दोनों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए एक कोर ग्रुप प्रधानमंत्री के साथ हर हफ्ते बैठक करता था. इसके अन्य सदस्यों में प्रणब मुखर्जी (जो 70 के दशक में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे), राजनीतिक समझ रखने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एके एंटनी और अहमद पटेल शामिल थे.

वह बताती हैं, "हम स्ट्रेटेजी ग्रुप के सदस्यों के रूप में भी नियमित रूप से मिलते थे, जिसे संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था. कभी-कभी प्रणब जी, जैसा कि मैं हमेशा उन्हें बुलाती थी, बातचीत करने के लिए रुक जाते थे."

सोनिया गांधी 526 पन्नों की अपनी किताब में लिखती हैं, "वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ उनके (प्रणब के) गंभीर मतभेद हो गए थे. 2010 में एक बार, अपनी निराशा जाहिर करने के बाद, उन्होंने मुझे यह सुझाव देकर चौंका दिया कि शायद अब शीर्ष पर बदलाव का समय आ गया है. मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी इच्छा के संकेत के रूप में समझा."

उन्होंने आगे लिखा, "मैंने बड़ी ही सहजता से बातचीत का विषय बदल दिया. भले ही वे निराश हुए हों, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वे मुझसे नाराज हैं."

सोनिया गांधी ने किताब में बताया कि 2012 में कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए UPA का उम्मीदवार बनाया - जो देश का सर्वोच्च पद है - और वे इस पद के लिए चुने गए."

सोनिया गांधी के अनुसार, "मैं अक्सर उनसे मिलने जाती थी, मुख्य रूप से इसलिए ताकि उस विद्वान और जानकार राजनेता के साथ बातचीत कर सकूं, जो वे हमेशा बने रहे."

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