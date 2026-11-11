महंगाई का डबल अटैक! मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम, नई दरें कल से होंगी लागू

Amul Milk Price Hike: दूध की सप्लाई में कमी और खरीद लागत बढ़ने के कारण, मदर डेयरी के बाद अब अमूल दूध की कीमतें बढ़ाने जा रही है. कंपनी 12 नवंबर से दूध की कीमतों में 2 से 6 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करने जा रही है. इससे लोगों को दूध के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी.

इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, अलग-अलग तरह के दूध की कीमतों में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी. टोंड दूध 2 रुपये प्रति लीटर, फुल क्रीम दूध 4 रुपये प्रति लीटर और फुल क्रीम भैंस का दूध 6 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा.

दिल्ली-NCR क्षेत्र में, बल्क वेंडिंग मशीनों के जरिए मिलने वाले टोंड दूध की कीमत 58 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी. फुल क्रीम पैकेट वाले दूध की कीमत 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी, जबकि पैकेट वाले टोंड दूध की कीमत 60 रुपये से बढ़कर 62 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी. 6.5 प्रतिशत फैट वाले भैंस के फुल क्रीम दूध की कीमत 80 रुपये से बढ़कर 86 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी.

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने देशभर में अमूल के प्रमुख फ्रेश पाउच दूध उत्पादों की कीमतों में लगभग 4% से 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 12 नवंबर से लागू होगी. नई कीमतों के अनुसार, टोन्ड मिल्क की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर (3.3% की वृद्धि) की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 'अमूल गोल्ड' दूध की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर (5.5% की वृद्धि) का इजाफा हुआ है. फेडरेशन ने बताया कि पिछले एक साल में दूध उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग फिल्म और ईंधन परिवहन की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी भरपाई के लिए कीमतों में यह बदलाव जरूरी हो गया था.

अमूल के अनुसार, दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग की लागत में भारी बढ़ोतरी के कारण कीमतों में यह इजाफा किया जा रहा है. पिछले एक साल में हरे और सूखे चारे, पशु आहार, दूध की पैकेजिंग फिल्म और ईंधन की लागत में काफी वृद्धि हुई है. गुजरात और भारत के कई अन्य हिस्सों में कम और असमान बारिश के कारण पैदा हुए चुनौतीपूर्ण हालात को देखते हुए, हमें दूध की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम अपने उत्पादकों को बेहतर दाम दे सकें और इस मुश्किल समय में उनका सहयोग कर सकें.

इसके अलावा मदर डेयरी डबल-टोंड दूध की कीमत भी 54 रुपये से बढ़ाकर 56 रुपये प्रति लीटर करेगी, जबकि गाय के दूध की कीमत 62 रुपये से बढ़कर 65 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी.

यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब आमतौर पर 'फ्लश सीजन' के दौरान दूध की कीमतें स्थिर रहती हैं. हालांकि, मौजूदा हालात डेयरी सेक्टर में सप्लाई की बढ़ती दिक्कतों की ओर इशारा कर रहे हैं.

दूध की कमी के कारण पिछले कुछ महीनों में 'मिल्क फैट' की कीमतों में भी लगभग 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे डेयरी उत्पादन की कुल लागत बढ़ गई है.

पशु चारे की बढ़ती कीमतों ने डेयरी किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है. इस वजह से डेयरी कंपनियों को दूध की खरीद कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, ताकि अधिक दूध उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और दूध का कलेक्शन बेहतर हो सके. सूत्रों के अनुसार, अमूल ने दूध में मौजूद फैट के आधार पर खरीद दर को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है, जिससे किसानों को दूध के लिए 60 रुपये प्रति लीटर से अधिक की राशि मिल सकेगी.

