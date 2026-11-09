दिनभर की 10 बड़ी खबरें: दिल्ली-NCR का प्रदूषण, TMC विधायक की गिरफ्तारी और PT उषा को झटका

दिल्ली-NCR को बारिश का इंतजार, IMD ने बताया कब मिलेगी प्रदूषण से राहत

दीवाली के बाद दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है और राजधानी की हवा अब भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल हवाओं और मौसम में बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा, हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रभावी बारिश और तेज हवाओं के बिना प्रदूषण से तत्काल बड़ी राहत मिलना मुश्किल है. ऐसे में लोगों को अगले कुछ दिनों तक खराब हवा की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

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मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा, बिजली के खंभे से टकराई कार; 6 दोस्तों की मौत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक भीषण सड़क हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी युवकों ने दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है.

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शरद पवार से मुलाकात पर रोहित पवार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- विलय की चर्चा सिर्फ अटकल

एनसीपी (शरद पवार) विधायक रोहित पवार ने कहा कि उनकी हालिया मुलाकात शरद पवार से केवल दिवाली की शुभकामनाओं और सूखे की स्थिति पर समीक्षा यात्रा को लेकर थी. उन्होंने पार्टी के विलय की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी चर्चा सिर्फ अजित पवार गुट की ओर से की जा रही है. रोहित पवार ने अजित पवार से जुड़े विवाद की जांच को लेकर आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग जांच की रफ्तार धीमी कर रहे हैं, जबकि रामदास कदम ने सुनील तटकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

रेप केस में वांटेड TMC विधायक परेश राम दास कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार, ममता खेमे में वापस गए थे राम

पश्चिम बंगाल के कैनिंग पश्चिम से विधायक परेश राम दास को रविवार को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक वह एक मामले की जांच से बचने के लिए मुंबई जाने की कोशिश कर रहे थे. उनके खिलाफ रेप, धोखाधड़ी, मारपीट, आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है. परेश राम दास पहले भी पंचायत चुनाव हिंसा, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य विवादों को लेकर जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं. गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है, जबकि टीएमसी नेता कुनाल घोष ने आरोप लगाया है कि जब तक परेश राम दास बागी खेमे में थे तब तक कार्रवाई नहीं हुई और मुख्यधारा टीएमसी में लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

'छोटे सरकार' अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी, 3-4 लाख मेहमानों के स्वागत की तैयारी

मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को बाढ़ के पैतृक गांव नदवा में होने जा रही है. शादी को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं और लाखों मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है. कई एकड़ में विशाल पंडाल, VVIP मेहमानों के लिए अलग व्यवस्था और 100 फीट लंबा भव्य जयमाला मंच तैयार किया जा रहा है. इस बीच शिवांगी सिंह की तस्वीर भी पहली बार चर्चा में आई है. देशभर के राजनीतिक, सामाजिक और कारोबारी जगत से बड़ी हस्तियों के इस समारोह में शामिल होने की संभावना है, जिससे यह बिहार की सबसे चर्चित शादियों में गिनी जा रही है.

दिल्ली में दिवाली पर 300 करोड़ के पटाखे फूंके गए, बिक्री 30% बढ़ी: CTI

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के अनुसार, इस बार दिल्ली में दिवाली सीजन के दौरान करीब 300 करोड़ रुपये के पटाखों की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 30% अधिक रही. व्यापारियों का कहना है कि देर से अनुमति मिलने के बावजूद लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर ग्रीन पटाखों की भारी मांग रही और अधिकांश दुकानों का स्टॉक दिवाली से पहले ही खत्म हो गया. कई लोगों को पटाखे खरीदने के लिए गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत तक जाना पड़ा. CTI ने दावा किया कि समय पर लाइसेंसिंग, QR सत्यापन की व्यवस्था और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो तो अगले साल 100% प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री संभव है.

अफेयर की खबर से हिले Nvidia के शेयर, 51% प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा ETF

अमेरिकी एआई चिप कंपनी Nvidia के शेयरों में आई गिरावट का असर भारत के उन निवेशकों पर भी पड़ा है, जिन्होंने Nvidia से जुड़े ETF में पैसा लगाया है. खबर के मुताबिक ETF अपनी वास्तविक नेट एसेट वैल्यू (NAV) से करीब 51% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, जिससे निवेशकों का जोखिम बढ़ गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ लोकप्रिय शेयर या चर्चा में चल रही कंपनी देखकर निवेश करना नुकसानदेह हो सकता है. Nvidia के शेयरों में उतार-चढ़ाव और ETF की ऊंची वैल्यूएशन ने निवेशकों के लिए सावधानी का संकेत दिया है.

PM मोदी ने जेलेंस्की से की बात, यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान में सहयोग का भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की. इस दौरान जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन संघर्ष से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर अपना पक्ष रखा. पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव रचनात्मक योगदान देने को तैयार है. दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की. भारत लगातार बातचीत और कूटनीतिक रास्ते से संघर्ष के समाधान की वकालत करता रहा है.

IOA अध्यक्ष पीटी उषा को बड़ा झटका, चुनाव में हार के बाद बदल सकता है नेतृत्व

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा को एक अहम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, जिसे उनके लिए बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक झटका माना जा रहा है. इस नतीजे के बाद IOA में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं तेज हो गई हैं और नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. खेल प्रशासन में लंबे समय से चल रहे मतभेदों और गुटबाजी के बीच आए इस नतीजे को IOA की भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है. आने वाले दिनों में संघ के शीर्ष नेतृत्व को लेकर और स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकती है.

मशहूर पाकिस्तानी टीवी एंकर राबिया अहसान की हत्या, पति ने पुलिस के सामने कबूला जुर्म

पाकिस्तान की टीवी एंकर राबिया अहसान की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच के दौरान उनके पति ने कथित तौर पर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है. शुरुआत में मौत को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही थीं, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर मामला हत्या का निकला. पति के कबूलनामे के बाद पुलिस ने केस की जांच तेज कर दी है और घटना के पीछे की वजहों की पड़ताल की जा रही है. इस घटना ने पाकिस्तान के मीडिया जगत और आम लोगों के बीच व्यापक चर्चा छेड़ दी है.