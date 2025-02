KIIT विवाद में ओडिशा से नेपाल तक तनाव, वायरल प्रोफेसर ने VIDEO जारी कर मांगी माफी

ओडिशा का कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) इन दिनों खासा विवादों में है. इसके हॉस्टल के कमरे में एक नेपाली छात्रा की आत्महत्या के बाद कैंपस में जमकर बवाल हुआ. मामला तब और बढ़ गया जब KIIT पर नेपाली छात्रों के एक ग्रुप को कैंपस से जबरन बाहर निकालने का आरोप लगा. इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ, जो ओडिशा से लेकर नेपाल तक में चर्चा का विषय बन गया.

>Nepali girl commits S word

>Protests happening

>When asked, college authorities say they feed 40k students are fed for free and it's greater than Nepal's GDP😭😭@KIITUniversity is not a real institution pic.twitter.com/SQtZN6NWm2