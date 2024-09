सेक्युलरिज्म यूरोपियन कॉन्सेप्ट, इसे वहीं रहने दें : तमिलनाडु के राज्यपाल के बयान पर मचा बवाल

सेक्युलरिज्म का ओरिजिन और मीनिंग पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के बयान ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. कांग्रेस और सीपीआई सहित कई दलों के नेताओं ने इसे एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से की गई 'गैर-जिम्मेदाराना' टिप्पणी बताया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विरुधुनगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद मणिकम टैगोर और सीपीआई नेता वृंदा करात ने राज्यपाल के बयान की आलोचना की है.

कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "धर्मनिरपेक्षता पर तमिलनाडु के राज्यपाल का बयान अस्वीकार्य है. ये भारत के संविधान और महात्मा गांधी, बाबासाहेब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के विचार के भी खिलाफ है."

उन्होंने कहा, "विदेशों में धर्मनिरपेक्षता का विचार भले ही अलग हो, लेकिन भारत में हम सभी अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी अन्य परंपराओं का सम्मान करते हैं. हम सभी अन्य प्रथाओं का सम्मान करते हैं और यही भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार है."

My views on the statement of Tamilnadu Governor Ravi. pic.twitter.com/S5CT7LUaer