शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया

पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोयला घोटाले से कथित तौर पर उन्हें जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शुक्रवार को मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अधिकारी ने कहा कि बनर्जी को भेजे गए मानहानि नोटिस का जवाब न मिलने के बाद उन्होंने यहां अलीपुर में दिवानी न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन की अदालत में मुकदमा दायर किया.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ममता बनर्जी, मैं अपने वचनों का सम्मान करता हूं, जबकि आप मुद्दों और लोगों को भ्रमित करती हैं. कथित कोयला घोटाले में मेरी संलिप्तता को लेकर आपके घृणित और मनगढ़ंत आरोपों के संबंध में भेजे गए मानहानि नोटिस पर आपकी भ्रामक चुप्पी आपको इस स्थिति से उबरने में मदद नहीं करेगी.''

अधिकारी ने उनके द्वारा दायर वाद के पंजीकरण की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “मैंने आपकी धोखेबाज़ साज़िश को लेकर आपको अदालत तक घसीटने का अपना वादा निभाया और आज आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया.”