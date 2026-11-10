कांग्रेस की वरिष्‍ठ नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' आखिरकार रिलीज हो गई है. इस किताब में सोनिया गांधी ने कई ऐसे सवालों का जवाब दिया है, जिन्‍हें लोग दशकों से जानना चाह रहे थे. सबसे बड़ा सवाल है कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद क्‍यों छोड़ा? सोनिया गांधी ने इस किताब में बताया है कि वह शुरुआत से इस बात को लेकर स्‍पष्‍ट थीं कि उन्‍हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है. वह बताती हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उन्‍हें प्रधानमंत्री के पद पर बैठे देखना नहीं चाहते थे, क्‍योंकि उनके मन में अपनी दादी और पिता की हत्‍या की यादें ताजा थीं.

सोनिया गांधी ने बुक में लिखा है, "न तो राहुल और न ही प्रियंका को लगता था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए. उन्होंने अपनी दादी की हत्या और अपने पिता की क्रूर हत्या के सदमे को झेला था. उनके दिमाग में, उस पद को संभालना सीधे तौर पर बढ़े हुए खतरे से जुड़ा था. इसलिए जब उन्‍होंने मुझे पूछा, तो मैंने साफ-साफ इनकार कर दिया. मेरे जवाब के बाद वे निश्चिंत दिखे और पहली बार इस सवाल पर अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने के बाद हल्का महसूस कर रही थी. और बात वहीं खत्म हो गई. मैंने इस बारे में कभी किसी और से बात नहीं की."

चुनाव से कुछ महीने पहले, मेरे बच्चों और मैंने मेरे संभावित प्रधानमंत्री बनने के मुद्दे पर चर्चा की थी. उनमें से एक ने मुझसे सीधे तौर पर पूछा था कि यदि हमारी पार्टी जीत हासिल कर लेती है, तो क्या मैं इस पद को स्वीकार करूंगी?

"बिलकुल नहीं!" मैंने लगभग नाराजगी के भाव से कहा था.

"क्या आपको यकीन है?" उन्होंने मुझ पर दबाव डाला.

"मैं बहुत स्पष्ट हूं," मैंने दृढ़ता से कहा.

चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पद के सवाल का टालती रहीं

हालांकि, सोनिया गांधी ने चुनाव जीतने से पहले इस बात का खुलासा नहीं किया था कि पार्टी के जीतने पर वह प्रधानमंत्री नहीं बननेगी. सोनिया ने किताब में लिखा, "पूरे चुनाव के दौरान, जब भी मुझसे सार्वजनिक रूप से यह सवाल पूछा जाता, मैं टालमटोल भरा जवाब देती थी. हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और मुझे अपनी पार्टी को एकजुट रखना था, ताकि हम एक मजबूत टीम के रूप में अपने दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर सकें. हमारी पार्टी के दावेदारों के बीच नेतृत्व का संघर्ष पैदा होने देने का कोई विकल्प नहीं था. मैंने अपने विचारों को पूरी तरह से अपने तक ही सीमित रखा, यहां तक कि अपने करीबी सहयोगियों को भी नहीं बताया. मैं जानती थी कि पिछली कांग्रेस सरकारों की विरासत को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति वह होना चाहिए, जिसके पास सरकार में काम करने का लंबा अनुभव हो और ईमानदारी का बेदाग रिकॉर्ड हो."

"आप यह निर्णय नहीं ले सकतीं, मैडम" गठबंधन की बैठक में क्‍या हुआ?

गठबंधन के नेताओं के साथ एक बैठक तय की गई थी. उन्हें अगली दोपहर मेरे घर आना था. "हम उन्हें मना लेंगे," उन्होंने मेरे सहयोगियों को आश्वस्त किया था. जब मैं उन पलों को पीछे मुड़कर देखती हूं, तो वे समय के साथ अपनी ही गति से सामने आते हैं. मेरे घर के सबसे आखिरी छोर पर स्थित राजीव के कॉन्फ्रेंस रूम में गठबंधन के कुछ नेताओं के साथ बैठक चल रही है. वे एक घंटे से अधिक समय से बारी-बारी से बात कर रहे हैं और मुझसे उनके प्रस्ताव पर सहमत होने का आग्रह कर रहे हैं, जबकि मैं चुपचाप सुन रही हूं. जैसे ही चर्चा समाप्त होती है, वे प्रतिक्रिया के लिए मेरी ओर देखते हैं. मैं जितनी हिम्मत जुटा सकती हूं जुटाती हूं और अपनी बात कहती हूं.

उनके बीच हंगामा मच जाता है, वे खड़े हो जाते हैं और मेरी तरफ बढ़ते हैं. मैं भी खड़ी हो जाती हूं.

"हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे," उनमें से एक कहता है.

"आप यह निर्णय नहीं ले सकतीं, मैडम," दूसरा कहता है. उनका लहजा आक्रामक और दबाव बनाने वाला है. "हम जवाब में 'ना' नहीं सुनेंगे."

मैं हिल जाती हूं. मैं खुद को असहाय महसूस करती हूं. "ठीक है," मैं बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाती हूं. एकत्रित नेता मेरे वाक्य को पूरा करने का इंतजार भी नहीं करते और एक-एक करके मुझे बधाई देना शुरू कर देते हैं.

"वह मान गईं, वह मान गईं," कोई कहता है. मैं बस वहीं सुन्न खड़ी रह जाती हूं, आगे कुछ भी कहने में असमर्थ. नेता संतुष्ट होकर चले जाते हैं.

मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़कियां खुली थीं और प्रियंका उनमें से एक के बाहर खड़ी थी. उसने मुझे बाद में बताया कि वह पूरे समय वहीं खड़ी रही थी.

ऐतिहासिक भाषण और मनमोहन सिंह के नाम की घोषणा

मैं गड़गड़ाहट भरी तालियों के बीच हॉल में प्रवेश करती हूं. संसद सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं और मेज थपथपाते हैं. मुझे पार्टी के नेताओं के लिए बनी लंबी मेज के केंद्र में जगह मिलती है और मैं तब तक खड़ी रहती हूं, जब तक कि कोई उन्हें रुकने का इशारा नहीं करता और हम सब अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं.

उनमें से एक भाषण पढ़ता है जिसमें मुझसे एक बार फिर इस पद को स्वीकार करने का आग्रह किया जाता है. मैं निराश महसूस करती हूं, क्योंकि मैंने इस बैठक की कल्पना अलग तरह से की थी. मैंने सोचा था कि मैं बस अपना भाषण पढ़ूंगी और डॉ. मनमोहन सिंह को नामित कर दूंगी.

मुझे मंच (पोडियम) पर बुलाया जाता है और जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ती हूं, पूरी सभा में तालियां गूंज उठती हैं और हर कोई एक बार फिर खड़ा हो जाता है. मैं अपना कागज निकालती हूं और अपना चश्मा पहनती हूं, फिर हम सब पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है. मुझे पंखों की सरसराहट के बीच अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है. मैं अग्रिम पंक्ति में बैठे अपने बच्चों की ओर देखती हूं, प्रियंका की नजर मुझसे मिलती है और वह मुझे आश्वस्त करते हुए मुस्कुराती है. मैं अपना भाषण पढ़ना शुरू करती हूं-

"पिछले छह वर्षों के दौरान जब से मैं राजनीति में हूं, एक बात मेरे लिए स्पष्ट रही है. और वह यह है, जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, कि प्रधानमंत्री का पद मेरा लक्ष्य नहीं है.

मैं हमेशा आश्वस्त थी कि यदि मैं कभी उस स्थिति में पहुंची जिसमें मैं आज हूं, तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी. आज वह आवाज मुझसे कहती है कि मुझे विनम्रतापूर्वक इस पद को अस्वीकार कर देना चाहिए."

अब वे मुझे कुछ शांत होकर सुनते हैं, हालांकि उनमें से कुछ अभी भी अपना विरोध जताते हुए चिल्लाते हैं; मैं वहां उपस्थित सांसदों से मुझे अपना उत्तराधिकारी नामित करने की अनुमति देने का अनुरोध करती हूं, और जब वे सहमत होते हैं, तो मैं डॉ. मनमोहन सिंह का नाम पुकारती हूं. मैं कांग्रेस संसदीय दल के नेतृत्व से हट जाती हूं और डॉ. सिंह को इसके नेता के रूप में नामित किया जाता है.



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