सोनू सूद ED दफ्तर पहुंचे, ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में होंगे सवाल जवाब

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दफ्तर पहुंच गए हैं. उनसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे. इस ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनू सूद के अलावा क्रिकेट रॉबिन उथप्पा से भी पूछताछ ही है. ईडी ने इस मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह से भी पूछताछ की है.



रैना और धवन से भी हो चुकी हैं लंबी पूछताछ

आपको बता दें कि सोनू सूद से पहले इस मामले को लेकर 23 सितंबर को युवराज सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था. ईडी पिछले कुछ हफ्तों में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से पूछताछ कर चुकी है. इस मामले में सोमवार को पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज किया जा चुका है. चक्रवर्ती (36) का बयान ‘वनएक्सबेट' नामक एक ‘‘अवैध'' सट्टेबाजी ऐप से संबंधित मामले में PMLA के तहत दर्ज किया गया. बताया जाता है कि पूर्व सांसद और अभिनेत्री कुछ विज्ञापनों और वित्तीय लेन-देन के ज़रिए इस ऐप से जुड़ी हुई हैं. ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों के बारे में जानना चाहती है.

‘वनएक्सबेट' ऐप क्या है, जिसकी इतनी चर्चा

कंपनी के अनुसार, ‘वनएक्सबेट' एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाजी ऐप है जिसे सट्टेबाजी कारोबार में 18 वर्षों का अनुभव है. ब्रांड के ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं. कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं. एजेंसी द्वारा आने वाले दिनों में और भी खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने हाल में एक कानून लाकर वास्तविक धन वाली ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि यह जांच कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से संबंधित है. आरोप है कि इस सट्टेबाजी ऐप ने कई लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है या भारी मात्रा में टैक्स की चोरी की है. वहीं कंपनी के अनुसार, 1xBet सट्टेबाजी इंडस्ट्री में 18 सालों के अनुभव के साथ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है. कंपनी के अनुसार, ब्रांड से जुड़ने वाले ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर सट्टा लगा सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं.