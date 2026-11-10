हमें उससे प्यार हो गया था.. पहले बच्चे की मौत को लेकर सोनिया गांधी ने किताब में शेयर की दर्द भरी यादें

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नई किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव (Belonging: A Journey of Love) में उनकी जिंदगी के एक ऐसे दुखद अध्याय का ज़िक्र है, जिसके बारे में सार्वजनिक जीवन में बहुत कम बात हुई है. सोनिया गांधी ने अपने पहले बेटे का जिक्र किया है, जिसे उन्होंने राहुल गांधी के जन्म के करीब डेढ़ साल पहले खो दिया था.

सोनिया गांधी लिखती हैं कि जनवरी 1969 की यह घटना उस समय की है. तब मेरी गर्भावस्था की वजह से गांधी परिवार में खुशी का माहौल था. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो आम तौर पर अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार नहीं करती थीं, यह खबर सुनकर बेहद खुश हुईं और उन्होंने अपनी बहू को गले लगा लिया.

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, "एक बड़ी बच्ची दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है."

खुशी ज्यादा टिक न सकी

लेकिन यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी. तय समय से करीब दो महीने पहले ही सोनिया गांधी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और 18 जनवरी 1969 को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया. बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था, लेकिन देखने में बिल्कुल स्वस्थ लगता था.

सोनिया गांधी लिखती हैं, "मैंने उसके जन्म के बाद उसकी पहली रोने की आवाज सुनी, जब उसे इन्क्यूबेटर में रखा गया. बाद में राजीव मुझे उसे दिखाने ले गए. वह बहुत छोटा, बेहद खूबसूरत बच्चा था. उसके घने काले बाल थे और उंगलियां लंबी और पतली थीं."

वह आगे लिखती हैं, "हमें उससे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी."

लेकिन वह बच्चा सिर्फ कुछ घंटों तक ही जिंदा रह सका. डॉक्टर पहले ही राजीव गांधी को बता चुके थे कि बच्चे के बचने की उम्मीद बहुत कम है. अगली सुबह राजीव-सोनिया को वह दर्द भरी खबर मिली, जिसका उन्हें डर था.

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सोनिया गांधी याद करती हैं, "मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था. मैं बार-बार पूछ रही थी, 'नहीं, यह कैसे हो सकता है? क्यों?' हम दोनों सदमे में थे और हमारा दिल टूट गया था."

किताब में लिखा है कि राजीव गांधी एक ऐसे इंसान थे जो आम तौर पर अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे, लेकिन उस दिन खुद को संभाल नहीं सके. वे भी उनके साथ फूट-फूटकर रोए. उस समय इंदिरा गांधी दौरे पर थीं. जैसे ही उन्हें इस हादसे की खबर मिली, उन्होंने अपना कार्यक्रम बीच में छोड़ दिया और तुरंत अस्पताल लौट आईं.

नवजात बच्चे के अंतिम संस्कार को लेकर दुविधा

सोनिया गांधी लिखती हैं, "उन्होंने हमें गले लगाया. उनकी आंखें लाल थीं और सूजी हुई थीं." वह याद करती हैं कि इंदिरा गांधी कुछ समय तक उनके साथ बैठीं, उनके दुख में शरीक रहीं और फिर भारी मन से अपने सरकारी कामों के लिए रवाना हुईं.

इसके बाद परिवार के सामने एक और मुश्किल सवाल खड़ा हो गया कि नवजात बच्चे का अंतिम संस्कार किस तरह किया जाए.

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सोनिया गांधी लिखती हैं कि जब कुछ पारंपरिक रीति-रिवाजों के तहत बच्चे के शव को नदी में प्रवाहित करने की बात हुई, तो वह यह सोचकर ही सिहर उठीं. उन्होंने धीरे से कहा, "नहीं. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को नदी में नहीं बहने दूंगी."

यह बात उन्हें इसलिए भी मंजूर नहीं थी क्योंकि उन्हें दिल्ली के ओखला बैराज के पास देखा गया एक पुराना और परेशान कर देने वाला दृश्य याद आ गया था, जहां उन्होंने कभी पानी में फंसा एक शव देखा था. बस यही याद कर उन्होंने नवजात के शव को पानी में बहाने से इनकार कर दिया. आखिरकार परिवार ने फैसला किया कि बच्चे को फिरोज़ गांधी के दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित फार्महाउस में दफनाया जाएगा. राजीव गांधी और उनके छोटे भाई संजय गांधी ने एक गुलाबी बोगनवेलिया के पेड़ के नीचे अपने भतीजे को सुपुर्द-ए-खाक किया.

कई महीनों तक गम में डूबीं रहीं सोनिया गांधी

सोनिया गांधी लिखती हैं, "यह फैसला बहुत दर्दनाक था, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था. लंबे समय तक जब भी हम वहां जाते, उस जगह पर रुककर एक फूल जरूर रख आते थे."

वह बताती हैं कि इस गहरे नुकसान ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था. कई महीनों तक वह गम और अपराधबोध जैसी भावनाओं से जूझती रहीं.

लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं: सोनिया

उन्होंने लिखा कि एक दक्षिणपंथी प्रकाशन द्वारा बच्चे की वैधता पर सवाल उठाते हुए लेख छापा गया था. इस घिनौने हमले ने उनके दिल को चोट पहुंचाई थी. वह लिखती हैं कि उन शब्दों के जहर ने मेरे दिल को घायल कर दिया. लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं?

सोनिया गांधी के मुताबिक, यह उनकी जिंदगी की शुरुआती और सबसे बड़ी व्यक्तिगत त्रासदियों में से एक थी. उस समय तक राजनीति उनकी जिंदगी का केंद्र नहीं बनी थी, लेकिन यह हादसा हमेशा उनके साथ रहा.

उसी साल बाद में वह फिर गर्भवती हुईं. हालांकि पिछला अनुभव इतना दर्दनाक था कि इस बार परिवार में खुशी से ज्यादा चिंता और बेचैनी थी. इसके बाद 19 जून 1970 को राहुल गांधी का जन्म हुआ.

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