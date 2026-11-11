DMK के साथ गठबंधन से पहले सोनिया के सामने आई क्या मुश्किल, किताब में किया खुलासा

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में खुलासा किया है कि डीएमके के साथ गठबंधन के फैसले पर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने लिखा कि फैसला उनके लिए नैतिक और भावनात्मक रूप से बेहद कठिन था. सोनिया गांधी ने लिखा कि 2000 के दशक की शुरुआत में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का माहौल बन रहा था, लेकिन डीएमके के साथ हाथ मिलाने का विचार उन्हें परेशान कर रहा था.

डीएमके कार्यकर्ताओं पर लिट्टे समर्थक होने का आरोप

1991 के चुनावों के दौरान डीएमके के कई कार्यकर्ता लिट्टे के समर्थक माने जाते थे. लिट्टे वही संगठन था, जिसे राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है. उनके अनुसार, पार्टी के कुछ लोगों ने उस समय राजीव गांधी को धमकियां भी दी थीं. सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा कि 1997 में आई जैन आयोग की रिपोर्ट में डीएमके के एक नेता पर तमिल उग्रवादियों को अप्रत्यक्ष समर्थन देने का आरोप लगाया गया था. इसी रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने तत्कालीन आई.के. गुजराल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था.

'राजीव भी शायद यही करते'

सोनिया ने लिखा है कि जब ये दर्दनाक यादें दोबारा सामने आईं तो मैं खुद से पूछती थी कि मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं उनके साथ गठबंधन करती हूं तो क्या यह राजीव के साथ विश्वासघात नहीं होगा? सोनिया गांधी ने बताया कि बाद में उन्होंने यह भी सोचा कि अगर भाजपा के खिलाफ मोर्चे को मजबूत करने के लिए यह जरूरी होता तो शायद राजीव गांधी भी इस गठबंधन का समर्थन करते. उन्होंने लिखा कि व्यापक राजनीतिक उद्देश्य को देखते हुए जल्द फैसला लेना जरूरी था. भारी मन और कांपते हाथों के साथ उन्होंने पहली बार एम. करुणानिधि को फोन किया. सोनिया गांधी के अनुसार, दोनों की भाषा अलग होने के बावजूद बातचीत सौहार्दपूर्ण रही.

DMK-कांग्रेस में मजबूत हुए रिश्ते

आगे चलकर कई बैठकों के दौरान कला, साहित्य और तमिल संस्कृति जैसे विषयों पर दोनों के बीच बेहतर समझ बनी और रिश्ते भी मधुर होते गए. बाद में सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे और चुनावी तालमेल पर सहमति बनी, जिसके बाद 4 मई 2004 को औपचारिक रूप से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन हुआ. सोनिया गांधी के संस्मरण पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएमके नेता टीकेएस इलंगोवन ने कहा कि तमिलनाडु में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास डीएमके के साथ गठबंधन के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं था. उन्होंने यह भी दोहराया कि डीएमके ने हमेशा श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे का समर्थन किया, लेकिन राजीव गांधी की हत्या का कभी समर्थन नहीं किया. सोनिया गांधी के संस्मरण का यह हिस्सा राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत की गठबंधन राजनीति में लिए गए कठिन फैसलों की एक दुर्लभ और व्यक्तिगत झलक पेश करता है.

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