सोनिया गांधी की किताब में 1984 दंगों का जिक्र; सेना तैयार थी, लेकिन कांग्रेस सिखों की रक्षा करने में विफल रही

इतिहास कई बार असहज करने वाला होता है, यही वजह है कि उसका सामना किया जाना चाहिए, न कि संस्मरणों, चुनिंदा यादों और सुविधाजनक व्याख्याओं के जरिए उसे नया रूप दिया जाए. अपनी आत्मकथा Belonging: A Journey of Love में सोनिया गांधी ने नवंबर 1984 के सिख-विरोधी नरसंहार के दौरान सेना की तैनाती में हुई देरी का जो विवरण दिया है, उसे आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर परखा जाना चाहिए. उनका यह सुझाव कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य ने दिल्ली के सबसे नजदीकी सैन्य यूनिटों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनमें सिख सैनिक तैनात थे, कांग्रेस सरकार की विफलता से ध्यान हटाने की एक चिंताजनक कोशिश लगती है.

वह लिखती हैं, 'हालांकि सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य को इंदिरा गांधी की हत्या वाली रात ही आदेश मिल गया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उन्होंने सबसे नजदीकी यूनिटों को नहीं बुलाया क्योंकि उनमें सिख सैनिक थे और इससे स्थिति और बिगड़ सकती थी.'

यहां 'बाद में हमें पता चला' वाला वाक्य महत्वपूर्ण है. इतनी गंभीर बात, जो देश के सबसे अंधकारमय दौरों में से एक में सेना प्रमुख के पेशेवर निर्णय पर सवाल उठाती है, उसे किसी आधिकारिक आदेश, दस्तावेज या जांच के निष्कर्ष के बजाय सुनी-सुनाई जानकारी के आधार पर रखा गया है. कहीं भी ऐसा कोई समकालीन आदेश, आधिकारिक संचार या जांच रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है, जो यह साबित करे कि जनरल वैद्य ने सिख सैनिकों वाली यूनिटों को जानबूझकर रोका था.

लेकिन इस विषय पर एक आधिकारिक जांच हुई थी, जिसने इसी सवाल की पड़ताल की थी. वह थी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की जांच. उसके निष्कर्ष बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं.

31 अक्टूबर 1984 को सुबह करीब 10:30 बजे जनरल ए.एस. वैद्य ने मेरठ से एक ब्रिगेड को दिल्ली भेजने का आदेश दिया था. यह ब्रिगेड उसी रात आधी रात से पहले दिल्ली पहुंच गई थी. आयोग ने दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल जे.एस. जमवाल की गवाही का अध्ययन किया. उसमें दर्ज है कि सेना के पास लगभग 6,100 जवान उपलब्ध थे. इनमें से 3,000 जवान फील्ड ड्यूटी के लिए उपलब्ध थे, जबकि 3,100 जवान इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे. आयोग का निष्कर्ष था कि '31 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक कम से कम 5,000 लड़ाकू सैनिक उपलब्ध थे.'

यानी इंदिरा गांधी की हत्या वाले दिन की रात तक दिल्ली में 5,000 लड़ाकू सैनिक मौजूद थे. जनरल वैद्य पहले ही मेरठ ब्रिगेड को भेजने का आदेश दे चुके थे. सेना न तो अनुपस्थित थी और न ही सहायता के लिए इंतजार कर रही थी. सैनिक उपलब्ध थे और उन्हें तैनात किया जा सकता था.

आयोग ने यह भी दर्ज किया कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद राजीव गांधी ने सेना को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर बुलाने के निर्देश दिए थे. सेना को अलर्ट कर दिया गया था और सेना नेतृत्व ने सहायता देने की मंजूरी भी दे दी थी.

लेकिन जैसे-जैसे हालात बिगड़ते गए, सेना बुलाने का फैसला टलता गया.

1 नवंबर की सुबह पुलिस आयुक्त एस.सी. टंडन और उपराज्यपाल पी.जी. गावई ने बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की. सुबह लगभग 10 बजे पुलिस आयुक्त ने उपराज्यपाल को बताया कि सेना की मदद जरूरी है. इसके बाद करीब 1 बजे दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के साथ बैठक हुई. सेना शाम तक दक्षिण और मध्य दिल्ली में सक्रिय हो सकी. 2 नवंबर की शाम तक उसकी तैनाती दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में हो पाई.

इस देरी का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता. जब प्रशासन निर्णय लेने में लगा था, तब हजारों निर्दोष सिख हिंसा के बीच असुरक्षित थे.

मिश्रा आयोग ने इस विफलता के परिणामों को बेहद स्पष्ट शब्दों में दर्ज किया. आयोग ने कहा, 'यदि 1 नवंबर 1984 की सुबह सेना को बुला लिया गया होता...' इसके बाद आयोग ने लिखा, '5,000 सशस्त्र सेना के जवान यदि अलग-अलग टुकड़ियों में सड़कों पर उतरते, तो कम से कम 2,000 लोगों की मौत नहीं होती.'

यह कोई राजनीतिक आरोप या बाद में की गई व्याख्या नहीं थी. यह आयोग की अपनी टिप्पणी थी, जो पहले से उपलब्ध सेना की तैनाती में देरी के परिणामों पर आधारित थी.

आयोग ने आगे यह भी साफ कहा: 'सरकार और सेना प्रमुख दोनों ने सेना बुलाने की मंजूरी दे दी थी. सेना बुलाने और औपचारिक मांग भेजने में जो देरी हुई, वह दिल्ली प्रशासन की थी, विशेष रूप से उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी थी.'

यही वह केंद्रीय निष्कर्ष है, जिसका सोनिया गांधी के विवरण में सामना नहीं किया गया. सेना प्रमुख ने मंजूरी दे दी थी. सेना को अलर्ट कर दिया गया था. हजारों सैनिक उपलब्ध थे. देरी दिल्ली प्रशासन के निर्णय में हुई.

देहरादून की यूनिटों के दिल्ली पहुंचने में समय लगने का उनका उल्लेख भी सही क्रम में देखा जाना चाहिए. आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार मेरठ की ब्रिगेड 31 अक्टूबर की रात तक दिल्ली पहुंच चुकी थी. बाद में 2 नवंबर को मेरठ, रुड़की, शाहजहांपुर, अलवर और पंजाब से पांच अतिरिक्त ब्रिगेड पहुंचीं. अतिरिक्त टुकड़ियों के आने को पहले से मौजूद सैनिकों की उपलब्धता के साथ नहीं मिलाया जा सकता.

निश्चित रूप से आयोग द्वारा प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करना और राजनीतिक जिम्मेदारी का सवाल दो अलग बातें हैं. आयोग ने देरी के लिए उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इससे राजीव गांधी सरकार की राजनीतिक जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती. नागरिकों की सुरक्षा किसी भी सरकार की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी होती है. सेना उपलब्ध होने और हालात की गंभीरता स्पष्ट होने के बावजूद प्रशासनिक मशीनरी का प्रभावी ढंग से काम न कर पाना शासन की विफलता थी, जिससे राजनीतिक नेतृत्व खुद को अलग नहीं कर सकता.

और फिर राजीव गांधी के अपने शब्द हैं, जो इस पूरे प्रकरण के सबसे विवादित पहलुओं में गिने जाते हैं.

19 नवंबर 1984 को, यानी नरसंहार के केवल तीन सप्ताह बाद, इंदिरा गांधी की जयंती पर दिल्ली के बोट क्लब में एक सभा को संबोधित करते हुए राजीव गांधी ने कहा था: 'जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है.'

यह टिप्पणी उस समुदाय के दर्द के प्रति बेहद असंवेदनशील मानी गई, जिसके लोगों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाकर मारा गया था. ऐसा लगा मानो निर्दोष नागरिकों की हत्या को एक बड़े राजनीतिक नेता के निधन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया जा रहा हो.

ऐसे समय में एक प्रधानमंत्री से अपेक्षा होती है कि वह हिंसा की स्पष्ट शब्दों में निंदा करे, नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करे. लेकिन देश ने एक ऐसी उपमा सुनी, जो बाद के वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की नैतिक विफलता का प्रतीक बन गई.

सिख-विरोधी हिंसा इंदिरा गांधी की हत्या का अपरिहार्य परिणाम नहीं थी. यह कोई स्वाभाविक जन-आक्रोश नहीं था. यह उस समय राज्य की अपने नागरिकों की रक्षा करने में हुई गंभीर विफलता थी, जब उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता थी.

हजारों सिख मारे गए. परिवार बर्बाद हो गए. महिलाएं विधवा हुईं. बच्चे अनाथ हुए. पूरी बस्तियां उजड़ गईं. कई बचे हुए लोगों के लिए यह पीड़ा न्याय मिलने में दशकों की देरी से और बढ़ गई.

इसी इतिहास की कसौटी पर सोनिया गांधी की आत्मकथा को देखा जाना चाहिए. व्यक्तिगत स्मृतियां किसी आधिकारिक आयोग के निष्कर्षों की जगह नहीं ले सकतीं. 'बाद में हमें पता चला' जैसे शब्द सेना की तैनाती और प्रशासनिक निष्क्रियता से जुड़े दस्तावेजी रिकॉर्ड को धुंधला नहीं कर सकते.

असल सवाल यह है कि जब हजारों सिखों पर हमला हो रहा था, तब ऐसी सरकार, जिसने सेना को पहले ही अलर्ट कर दिया था, और ऐसा प्रशासन, जिसके पास हजारों सैनिक उपलब्ध थे, उनकी समय पर तैनाती सुनिश्चित करने में क्यों विफल रहा?

इसके बजाय, यह विवरण पाठकों का ध्यान सेना प्रमुख की ओर मोड़ता है.

यह 1984 की घटनाओं का ईमानदार विश्लेषण नहीं है. यह जवाबदेही को दूसरी दिशा में मोड़ने और कांग्रेस पार्टी की रक्तरंजित विरासत को हल्का दिखाने की कोशिश है. 1984 के पीड़ित सिर्फ चुनिंदा यादों के हकदार नहीं हैं. उनके परिवार सिर्फ बाद में दी गई व्याख्याओं के हकदार नहीं हैं. वे इस बात की ईमानदार स्वीकारोक्ति के हकदार हैं कि राज्य उनसे कैसे और क्यों विफल हुआ.

सेना तैयार थी. सैनिक उपलब्ध थे. राज्य समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा. कोई भी आत्मकथा इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को नहीं बदल सकती.

(अमित मालवीय भाजपा महाराष्ट्र के सह-प्रभारी और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं.)

डिस्क्लेमरः यह लेखक का निजी विचार है. इससे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.