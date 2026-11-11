'संजय गांधी विलेन और राजीव हीरो', सोनिया की किताब पर BJP नेताओं ने उठाए सवाल

सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love के आने के साथ ही इस किताब को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. सोनिया की किताब में परिवार, राजनीति, आपातकाल, 1984 सिख विरोधी हिंसा, बाबरी मस्जिद विध्वंस और विपक्षी राजनीति से जुड़े कई प्रसंगों का जिक्र किया गया है. इसे लेकर बीजेपी, जेडीयू और अन्य दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं. कई नेताओं ने सोनिया गांधी पर इतिहास को अपने नजरिए से पेश करने का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस नेताओं ने आलोचनाओं को बिना किताब पढ़े की गई राजनीतिक प्रतिक्रिया बताया है.

निशिकांत दुबे ने संजय गांधी और राजीव गांधी को लेकर उठाए सवाल

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में संजय गांधी को विलेन और राजीव गांधी को हीरो की तरह प्रस्तुत किया है. उन्होंने कहा कि अब न तो संजय गांधी जीवित हैं, न इंदिरा गांधी और न ही राजीव गांधी, इसलिए उनके बारे में लिखी गई बातों का जवाब कोई नहीं दे सकता.

वहीं इमरजेंसी का जिक्र करते हुए दुबे ने सवाल उठाया कि यदि सोनिया गांधी आपातकाल की इतनी विरोधी थीं तो 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को उम्मीदवार क्यों बनाया. उन्होंने यह भी कहा कि 1989 में राम जन्मभूमि से जुड़े कार्यक्रम का उल्लेख करने के बावजूद किताब में कई घटनाओं को चुनिंदा तरीके से पेश किया गया है.

दुबे का यह भी आरोप कि इस किताब में सोनिया गांधी ने खुद की सकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश की है और परिवार के भीतर के विवादों, विशेषकर मेनका गांधी से जुड़े प्रसंगों पर संतुलित नजरिया नहीं अपनाया है.

जेडीयू ने नीतीश कुमार को लेकर जताई आपत्ति

सोनिया की किताब पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि पुस्तक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणी उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन की नींव रखने में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. झा के अनुसार, विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने, देशभर में संवाद कायम करने और पटना में पहली बैठक आयोजित कराने में नीतीश कुमार की केंद्रीय भूमिका थी. उन्होंने कहा कि यदि पुस्तक में उनके गठबंधन से अलग होने का जिक्र है तो उस फैसले के पीछे की परिस्थितियों को भी विस्तार से बताया जाना चाहिए.

BJP नेता फूलका ने 1984 दंगों पर उठाए सवाल

बीजेपी नेता एच.एस. फूलका ने सोनिया की किताब में 1984 सिख विरोधी हिंसा से जुड़े उल्लेखों पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि इस पुस्तक में राजीव गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदारी से मुक्त दिखाने की कोशिश की गई है. फूलका ने कहा कि मिश्रा आयोग और नानावती आयोग की रिपोर्टों में यह दर्ज है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में सेना के जवान उपलब्ध थे. उन्होंने दावा किया कि यदि समय रहते सेना को प्रभावी ढंग से तैनात किया जाता तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने कहा कि किताब में सेना के तत्कालीन नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई है, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड कुछ अलग ही तस्वीर दिखाते हैं.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का हमला

बिहार के बीजेपी नेता और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रनिष्ठा पर सवाल उठाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि देश की जनता और इतिहास इनके योगदान का आकलन करने में सक्षम है.

कांग्रेस ने आलोचनाओं को बताया राजनीतिक प्रतिक्रिया

लखनऊ के कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा नेताओं की आलोचना पर पलटवार करते हुए कहा कि कई लोग किताब को पढ़े बिना ही उस पर टिप्पणी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुस्तक विमोचन के कुछ ही घंटों के भीतर उस पर राजनीतिक हमला शुरू हो गया. राजपूत ने आरोप लगाया कि आलोचना तथ्यों के अध्ययन के बजाय राजनीतिक पूर्वाग्रह पर आधारित है.

शिवसेना ने भी उठाए सवाल

शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि यदि सोनिया गांधी अपनी पुस्तक देश या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समर्पित करतीं तो उसका दायरा व्यापक होता. दुबे ने सवाल उठाया कि पुस्तक में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय की भावनाओं का उल्लेख है, लेकिन 1984 की हिंसा के दौरान पीड़ित सिखों के दर्द को उसी तरह से नहीं रखा गया.

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