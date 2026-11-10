गुजरात दंगों के लिए सोनिया गांधी ने बजरंग दल और RSS को ठहराया जिम्मेदार, बीजेपी का आया ये जवाब

सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव खूब सूर्खियां बंटोर रही है. इस किताब में सोनिया गांधी ने अपने जीवन के तमाम अनुभवों के साथ-साथ कुछ खास, यादगार और भावुक करने देने वाले पलों का भी जिक्र है. सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 2002 के गुजरात दंगों की भयावहता को भी याद किया है.सोनिया गांधी ने लिखा है कि जब उनको इस दंगे के बारे में पता चला तो पहले उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ. इसके बाद ही उन्होंने उस दौरान हिंसा की खबरों को टीवी पर करीब से फॉलो किया. उस दंगे के दौरान वो गुजरात में अपने कांग्रेस सहयोगियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही थीं, जो मदद के लिए गुहार लगा रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि जब हालात बिगड़े और पूरे राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के कारण लोगों की जान जाने लगी, तो राज्य प्रशासन कोई कार्रवाई करने में विफल रहा.

राहत शिविरों में पीड़ितों को देख परेशान हो गई थी सोनिया

सोनिया गांधी, जो उस समय लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं, ने बताया कि वे सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में अहमदाबाद गईं, राहत शिविरों में पीड़ितों से मिलीं और हिंसा की चपेट में आए परिवारों की शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को अपनी आंखों से देखा.उन्होंने लिखा है कि जब मैं संसद में विपक्ष की नेता थी, तो मैं कई त्रासदियों के पीड़ितों से मिली, और हर बार मैंने जो दुख-दर्द देखा, वह मेरे मन में बस गया. 2002 में गुजरात सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया था; केबल टीवी के दौर में इस नरसंहार का एक बड़ा हिस्सा लाइव दिखाया गया, और इसकी भयावह तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इन दंगों की शुरुआत तब हुई जब साबरमती एक्सप्रेस की चार बोगियों में आग लगा दी गई, जिसमें 59 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई. यह ट्रेन अयोध्या से राज्य की राजधानी अहमदाबाद लौट रही थी और इसमें राम मंदिर के लिए जाने वाले हिंदू कारसेवक सवार थे.

आग लगने का कारण अभी भी विवाद का विषय है, लेकिन इसके बाद जो हंगामा हुआ वह राज्य के कई हिस्सों में फैल गया, और इसमें सबसे ज़्यादा शिकार मुसलमान हुए. उन्होंने आगे कहा कि हमने घबराहट के साथ लाइव रिपोर्ट देखीं और गुजरात में अपने उन साथियों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जो बेबसी में हमें फ़ोन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया.यह हिंसा 27 फ़रवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के चार डिब्बों के जलाए जाने के बाद भड़की थी. इस घटना में 58 लोग मारे गए, जिसके चलते पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा फैल गई. आग लगने के हालात हमेशा से विवादित रहे हैं, और इससे जुड़ी घटनाओं के बयानों पर लंबे समय तक विवाद होता रहा है. इसके बाद हुई हिंसा गुजरात के कई हिस्सों में फैल गई.

आरएसएस और बजरंग दल पर साधा निशाना

सोनिया गांधी अपनी किताब में लिखती हैं कि कहा जाता है कि इन दंगों को बीजेपी और आरएसएस के एक कट्टरपंथी गुट, बजरंग दल ने भड़काया था. जिस समय ये दंगे हुए उस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे. इसके बाद वह सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो गईं. इस प्रतिनिधिमंडल को हिंसा के मुख्य केंद्र अहमदाबाद जाने की अनुमति मिली थी, हालांकि इसके लिए उन्हें भाजपा सरकार के साथ काफी जद्दोजहद करनी पड़ी—जिसे उन्होंने 'अनिच्छुक' सरकार बताया है. लेकिन, प्रतिनिधिमंडल के वहां पहुंचने के बावजूद, वहां के माहौल में कोई खास सुधार नहीं आया.

इस प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले राज्य के अधिकारियों से मुलाकात की. अधिकारियों ने जो रिपोर्ट पेश की, उसके बारे में सोनिया गांधी का कहना है कि उसमें हिंसा से उपजे दुखों के प्रति मानवीय संवेदना का कहीं कोई जिक्र नहीं था. बैठक के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सदस्यों को एक बस में बिठाया गया और राहत शिविरों में ले जाया गया, जहां हिंसा से बचे लोग शरण लिए हुए थे.सोनिया गांधी अपने किताब में लिखती हैं कि बैठक के बाद, 'सुरक्षा कारणों' से हमें एक बस में बिठाया गया और फिर उन राहत शिविरों में ले जाया गया जहां नरसंहार से बचे लोग रह रहे थे. एक शिविर में, जहां सदमे में डूबे पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक अस्थायी हॉल में बैठे थे, मेरे लिए सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला पल आया.

सोनिया गांधी ने बताया कि एक बच्ची शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर लग रही थी, उसका चेहरा पिचका हुआ था और वह एकदम सुन्न दिख रही थी. पिता ने उसे वहां आए नेताओं के सामने किया और उनसे गुहार लगाई कि वे देखें कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है.उस पिता ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि देखिए, यह मेरी बच्ची है - इसे देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए. राक्षसों ने इसके साथ बार-बार बलात्कार किया है. इसके बाद वह व्यक्ति फूट-फूट कर रो पड़ा. उसने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि वह अपनी बेटी की मदद के लिए क्या कर सकता है और उनसे गुहार लगाई कि कोई तो आगे आकर कुछ करे.उसने कहा कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए.

सोनिया गांधी आगे लिखती हैं कि इस मुलाकात ने प्रतिनिधिमंडल को बुरी तरह झकझोर दिया. उनके लिए व्यक्तिगत रूप से, वह पल इतना भारी था कि वह कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं दे पाईं.हम पूरी तरह टूट चुके थे. मैं स्तब्ध खड़ी थी, खौफ से जकड़ी हुई; मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस सहानुभूति के कुछ शब्द ही बुदबुदा पाई. उस दौरान सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री वाजपेयी मुख्यमंत्री मोदी को हटा देंगे, लेकिन कहा जाता है कि अपनी ही पार्टी के भीतर के दबाव के कारण उन्हें ऐसा करने से पीछे हटना पड़ा. इस दंगे का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी विरोध हुआ, और 2005 में अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों की सरकारों ने घोषणा की कि वे गुजरात के मुख्यमंत्री को वीजा नहीं देंगे. सोनिया गांधी लिखती हैं कि बारह साल बाद, जब वे भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इन्हीं देशों ने उनका सम्मान किया.

नरेंद्र मोदी के बारे में सोनिया गांधी का आकलन

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संबंधों, उनके बिल्कुल अलग वैचारिक दृष्टिकोणों और भारत को लेकर उनकी अलग-अलग धारणाओं के बारे में भी लिखा है.उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने और अब अपने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने के बावजूद, उनके साथ उनकी लगभग कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है. वह संसद के औपचारिक आयोजनों, खासकर संसद सत्रों के समापन के समय होने वाली मुलाकातों का जिक्र करती हैं, जब प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता आमतौर पर स्पीकर के कक्ष में मिलते हैं.

इस किताब के लिखे जाने तक नरेंद्र दामोदरदास मोदी बारह साल से ज़्यादा समय से भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और अब अपने तीसरे कार्यकाल में हैं. वह लिखती हैं कि आज तक, मेरा उनसे लगभग कोई वास्तविक संपर्क नहीं रहा है. सोनिया गांधी के अनुसार उनके बीच बातचीत आमतौर पर केवल औपचारिक अभिवादन तक ही सीमित रहती है, और प्रधानमंत्री मोदी नज़रें मिलाने से कतराते हुए दिखते हैं. वह लिखती हैं कि यह एक बहुत छोटा कमरा है, जहां अक्सर कई लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जब वे मेरे सामने आते हैं, तो हम एक-दूसरे का औपचारिक 'नमस्ते' से अभिवादन करते हैं. यह पहले के समय से अलग है, जब अलग-अलग पार्टियों के नेता एक-दूसरे के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते थे. वे अक्सर दूसरी तरफ देख लेते हैं और नजरें मिलाने से बचते हैं.

उन्हें कुछ ऐसी संक्षिप्त बातचीत भी याद है, जब अस्पताल से लौटने के बाद मोदी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा था. वे बताती हैं कि ऐसे मौकों पर वे पूछते थे, "ठीक हैं आप?" जिस पर वे जवाब देती थीं, "जी, अब मैं ठीक हूँ, शुक्रिया."सोनिया गांधी का कहना है कि इन संक्षिप्त बातचीत के अलावा, उनकी कभी कोई खास बातचीत नहीं हुई. उनका संपर्क मुख्य रूप से जन्मदिन और नए साल की औपचारिक शुभकामनाओं तक ही सीमित रहा है.

सोनिया गांधी की किताब पर बीजेपी का आया रिएक्शन

इस किताब के जारी होने पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. सत्ताधारी पार्टी ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है कि वे कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड का बचाव करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा लिए गए विवादित फैसलों की जिम्मेदारी लेने से बच रही हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने 1975 में लगाए गए आपातकाल (इमरजेंसी) के बारे में सोनिया गांधी की यादों की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि इस किताब में नेहरू-गांधी परिवार के इतिहास को बेहतर दिखाने की कोशिश की गई है. केशवन ने कहा कि इस संस्मरण का शीर्षक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के बजाय 'व्हाइटवॉशिंग' (लीपापोती) होना चाहिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मुख्य मकसद कांग्रेस के दशकों के शासनकाल में हुए नुकसान पर पर्दा डालना है.

उन्होंने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि सोनिया गांधी अपने संस्मरण का शीर्षक 'बिलॉन्गिंग' के बजाय 'व्हाइटवॉशिंग' रख सकती थीं, क्योंकि इस किताब का मकसद नेहरू-गांधी परिवार द्वारा अतीत में की गई गलतियों को छिपाना और कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए गंभीर गुनाहों पर पर्दा डालना लगता है. केशवन ने सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक विवाद की अन्य घटनाओं - जिनमें बाबरी मस्जिद का विध्वंस और 1984 की सिख-विरोधी हिंसा शामिल हैं -के बारे में सोनिया गांधी के बयानों पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने पूछा कि क्या सोनिया गांधी ने तब भी ऐसी ही चिंता जताई थी, जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई हिंसा के दौरान सिखों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया और हजारों लोग मारे गए थे? वह कहती हैं कि वह बाबरी मस्जिद के लिए रोई थीं. लेकिन क्या सोनिया गांधी की आंखों से एक आंसू भी तब निकला था, जब कांग्रेस के शासनकाल में हुए 1984 के सिख नरसंहार के दौरान गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया और हजारों बेगुनाह लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई?.

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