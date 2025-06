इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली से जेल में अत्याचार, जानें वकील ने क्या बताया, देखें VIDEO

सोशल मीडिया ‘कंटेंट क्रिएटर' शर्मिष्ठा पनोली की गिफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग शर्मिष्ठा के समर्थन में नजर आए तो कुछ उनके खिलाफ. कंटेंट क्रिएटर की गिरफ्तारी पर बंगाल सरकार और पुलिस दोनों की आलोचना हो रही है. इसी बीच शर्मिला को जेल से बाहर लाने की तमाम मशक्कत की जा रही है. इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने कहा कि हम 13 जून से पहले उसे जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हम आज इस मामले पर बैठकर चर्चा करेंगे. हम एक या दो दिन में फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है... वह (अलीपुर महिला सुधार गृह में) अच्छा महसूस नहीं कर रही है. उसके गुर्दे में पथरी है. उसे समाचार-पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है. आज हमने अदालत में एक याचिका दायर की है ताकि उसे उसके मूल अधिकार मिल सकें... शर्मिष्ठा निर्दोष है. हम उसे जमानत पर बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं...

