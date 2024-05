चीखें, खून और शव...जम्मू में बस हादसे के बाद सेना ने संभाला मोर्चा, घायल की जुबानी दुर्घटना की कहानी  

Bus Accident in Jammu : जम्मू जिले में बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक बस के सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से 22 यात्रियों की मौत हो गई तथा 57 घायल हो गए. चीखें, खून और शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके की नजाकत देख सेना तक बचान अभियान में शामिल हो गई. सेना, पुलिस और स्थानीय लोगों ने शवों और घायलों को रस्सियों के सहारे खाई से बाहर निकाला. सेना ने बस को खाई से बाहर निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया और अभियान अभी भी जारी है. अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना जिले के चौकी चोरा क्षेत्र के टुंगी मोड़ पर हुई. बस करीब 150 फुट गहरी खाई में गिर गई थी. घटना अपराह्न 12 बजकर 35 मिनट की है. बस का पंजीकरण नंबर यूपी81सीटी-4058 है. यात्रियों में से अधिकतर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के हैं.

मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों में से एक अमर चंद ने कहा, ‘‘एक कार विपरीत दिशा से आ रही थी. चालक बस को एक तीखे मोड़ से निकाल रहा था, लेकिन वह विफल रहा, जिसके चलते वाहन खाई में गिर गया.''जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर बताया कि घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना में 22 लोगों की मौत हो गई है और 57 लोग घायल हुए हैं. बस हरियाणा के कुरुक्षेत्र से श्रद्धालुओं को लेकर जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के पौनी इलाके में शिवखोड़ी जा रही थी. बस ने अपना सफर उत्तर प्रदेश से शुरू किया था.

The bus accident in Akhnoor, Jammu is heart-rending. I condole the loss of lives and pray to the almighty to give the bereaved families the strength to bear the irreparable loss. Praying for the speedy recovery of the injured.