कांग्रेस का क्या संदेश दे रही है सपा, चुनाव से पहले क्या करने महाराष्ट्र जा रहे हैं अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए अपने छह उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया.उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है.सपा ने अभी छह सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. अभी चार सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है. सपा उम्मीदवारों की सूची आने के बाद कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में उसका कांग्रेस से रिश्ता टूट गया. लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को साफ किया कि उनका गठबंधन अभी टूटा नहीं है.उन्होंने यह बात सफैई में अपने पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कही.

समाजवादी पार्टी ने जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें करहल सीट से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजित प्रसाद, कटेहरी से शोभावती वर्मा और मझवां से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है. इनमें से तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य हैं.वहीं मिल्कीपुर से उम्मीदवार बनाए गए अजित प्रसाद फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं.वहीं सीसामऊ से टिकट पाने वाली नसीन सोलंकी, वहां से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है. एक मामले में अदालत से सजा होने के बाद सोलंकी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

सपा ने अभी चार उन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जहां उपचुनाव होने हैं. सूत्रों का कहना है कि इनमें से अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर सीट कांग्रेस को देने की पेशकश की गई है.लेकिन कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है.इन दोनों के अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भी उपचुनाव होना है.सपा की एक तरफा से कांग्रेस असहज हो गई थी.कांग्रेस सपा से पांच सीटों की मांग कर रही थी. लेकिन सपा ने उससे पूछ बिना ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया. इसे सपा की कांग्रेस पर दवाब बनाने की रणनीति माना जा रहा है.

सपा के इस कदम से लगा कि सपा हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीटें न दिए जाने से अभी तक नाराज है. इसलिए उसने हरियाणा का रिजल्ट आने और कांग्रेस की हार होते ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया.कहा जा रहा था कि सपा ने हरियाणा में कुछ सीटों की मांग की थी. लेकिन कांग्रेस नेता दिपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सपा का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, इसलिए उसे कोई सीट नहीं दी जाएगी.सपा इससे नाराज बताई जा रही थी. इससे पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सपा को एक भी सीट देने से इनकार दिया था. हालांकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक सीट दी थी. लेकिन सपा उम्मीदवार का पर्चा ही खारिज हो गया था.

Congress MP Deepender Hooda says, "...BJP has betrayed the people of Haryana in the last 10 years. I think the Congress party will form the government in Haryana with a huge majority. People have made up their minds...Samajwadi Party has no mass base in…"