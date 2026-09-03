2014 के सपने से 2026 की उड़ान तक, Regalo Kitchens ने पूरे किए 12 साल

होम इंटीरियर ब्रांड Regalo Kitchens ने Founder Day 2026 के मौके पर अपनी स्थापना के 12 साल पूरे होने का जश्न मनाया. कंपनी के संस्थापक सुरेंद्र कसवान ने संगठन की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने बताया कि जब Regalo की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी, तब कंपनी के पास सीमित संसाधन, छोटी टीम और कुछ बड़ा करने का सपना था. उनका मानना था कि बेहतरीन उत्पाद, ग्राहकों को केंद्र में रखने वाली सोच और लगातार बेहतर करने का प्रयास एक मजबूत संगठन की नींव रख सकता है. 12 साल बाद यही सोच Regalo Kitchens को एक ऐसे ब्रांड में बदल चुकी है, जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट्समैनशिप और इनोवेशन को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि कंपनी की सफलता केवल उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि चुनौतियों से सीखते हुए आगे बढ़ने की यात्रा भी है. उत्पादन, इंस्टॉलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस से जुड़ी कई कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन टीम ने हर चुनौती का मिलकर सामना किया.

सुरेंद्र कसवान ने अपनी नेतृत्व शैली पर बात करते हुए कहा कि निर्णय लेने के दौरान गलतियां होना स्वाभाविक है. महत्वपूर्ण यह है कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ा जाए. उन्होंने कहा कि Regalo अब किसी एक व्यक्ति का सपना नहीं, बल्कि पूरे संगठन की सामूहिक पहचान बन चुका है.

उन्होंने कर्मचारियों के योगदान को विशेष रूप से सराहा और कहा कि कंपनी की असली ताकत उसके लोग हैं. उनके अनुसार, एक "Regalian" वह है जो ग्राहकों, सहकर्मियों और अपने काम की जिम्मेदारी को समझता है. भविष्य की योजना पर बोलते हुए सुरेंद्र कसवान ने कहा कि 12 साल की उपलब्धियां गर्व का विषय हैं, लेकिन संगठन अभी अपने सर्वश्रेष्ठ दौर तक नहीं पहुंचा है. अगले दशक में Regalo Kitchens और अधिक बेहतर ग्राहक अनुभव और मजबूत संगठनात्मक संस्कृति के साथ नई ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगा.

Regalo एक होम इंटीरियर ब्रांड है जो सोच-समझकर डिज़ाइन की गई किचन और लिविंग स्पेस बनाता है, जिनमें डिज़ाइन, काम करने की क्षमता, कारीगरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तालमेल होता है. 2014 में एक साधारण शुरुआत से लेकर आज Regalo एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसके पास मज़बूत डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं हैं.

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