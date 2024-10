वो हमेशा बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए याद किए जाएंगे...रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने किया भावुक पोस्ट

देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है. उनका बुधवार की रात को निधन हो गया. रतन टाटा लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था. रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है. पीएम मोदी ने रतन टाटा को याद करते हुए कई ट्वीट किए हैं. इनमें से एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे. उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया. साथ ही, उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया.

Shri Ratan Tata Ji was a visionary business leader, a compassionate soul and an extraordinary human being. He provided stable leadership to one of India's oldest and most prestigious business houses. At the same time, his contribution went far beyond the boardroom. He endeared… pic.twitter.com/p5NPcpBbBD — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2024

उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया.'

One of the most unique aspects of Shri Ratan Tata Ji was his passion towards dreaming big and giving back. He was at the forefront of championing causes like education, healthcare, sanitation, animal welfare to name a few. pic.twitter.com/0867O3yIro — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2024

पीएम मोदी ने अपने एक अन्य ट्वीट में रतन टाटा को ना सिर्फ बड़े सपने देखने वाला बताया बल्कि उन्हें पूरा करने वाला भी बताया है.पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि श्री रतन टाटा जी के सबसे अनूठे पहलुओं में से एक बड़े सपने देखने और उन्हें वापस देने का जुनून था. वह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे कुछ मुद्दों का समर्थन करने में सबसे आगे थे.

My mind is filled with countless interactions with Shri Ratan Tata Ji. I would meet him frequently in Gujarat when I was the CM. We would exchange views on diverse issues. I found his perspectives very enriching. These interactions continued when I came to Delhi. Extremely pained… pic.twitter.com/feBhAFUIom — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2024

साथ ही पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए आगे लिखा कि मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है. जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था. हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा. जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही. उनके निधन से बेहद दुख हुआ. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ हैं. ॐ शांति.