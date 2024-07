"एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश": अखबार के संपादकीय पर राज्यसभा सांसद

गुजरात के पालिताना में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध पर एक अखबार के संपादकीय पर एक राज्यसभा सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने इस दैनिक समाचार पत्र पर एक अल्पसंख्यक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और माफी की मांग की है. डेक्कन हेराल्ड के संपादक को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में, भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने कहा, "मुझे आश्चर्य है कि आपका अखबार एक बड़ी संख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय की तुलना में दूसरे कम संख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय की वकालत कर रहा है. आप क्या कर रहे हैं?" क्या जैनियों को अपने पवित्र शहर में अपनी आस्था और अहिंसा के विश्वास का पालन करने का साधारण अधिकार नहीं है?"

I have registered my strong protest against the editorial written in @DeccanHerald today which goes against the #JainCommunity sentiments. pic.twitter.com/Rk9njQqmWI