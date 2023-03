Rahul Gandhi surat court Case update: मेरे भाई न कभी डरे हैं, न डरेंगे -सूरत कोर्ट के फैसले पर प्रियंका गांधी वाड्रा

सूरत कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "हमें इसका अंदेशा था जिस तरह से वह लोग बार-बार उन्हें (Rahul Gandhi) बुला रहे थे. बीजेपी जब एक उंगली दूसरे पर उठाती है तो चार उंगलियां उसी की ओर उठती हैं. "

He has been granted bail. We knew from the beginning because they kept changing judges. We believe in law, judiciary and we will fight against this as per law: Congress President Mallikarjun Kharge on Rahul Gandhi found guilty in the criminal defamation case filed against him... pic.twitter.com/9ANeParYWW