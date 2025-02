"ड्रोन 'क्रांति' समझने में सरकार नाकाम", राहुल के आरोप पर DFI ने कहा- 400 कंपनियां कर रहीं इस तकनीक पर काम

देश में ड्रोन तकनीक के विकास को लेकर छिड़ी बहस में अब ड्रोन फेडरेशन इंडिया (Drone Federation India) के प्रेसिडेंट स्मित शाह (Smit Shah) भी कूद पड़े हैं. शाह ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भारत के प्रतिद्वंदी देश ड्रोन तकनीक के मामले में हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं, लेकिन भारत में इस मामले में कोई विकास नहीं हो रहा है. स्मित शाह ने कहा कि राहुल गांधी का कथन तथ्य के आधार पर गलत है. साथ ही उन्‍होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्‍ट में प्रतिबंधित ड्रोन का इस्‍तेमाल किया.

स्मित शाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट में बताया कि राहुल गांधी का कथन तथ्य के आधार पर गलत है. भारत सरकार ने न केवल साल 2021 में ड्रोन की अहमियत को पहचान लिया था बल्कि देश का इकोसिस्टम आज ड्रोन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. स्मित शाह ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए जिन्होंने अपने हाथ में प्रतिबंधित चीनी ड्रोन लिया हुआ था और उसे संभावित रेड जोन में भी उड़ाया, जिसके लिए संभवत उनके पास कोई परमिशन भी नहीं थी.

Rahul Gandhi's statements dismiss India's drone industry while proudly showcasing a banned Chinese DJI drone.



Yes, the industry is still in its nascent stage and a lot has to be done, but arm chair criticism with zero tangible suggestions won't help.



Collective efforts of… pic.twitter.com/48nOMttUFY