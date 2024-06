हाथ पकड़कर थाम लिया... जब पीएम मोदी ने आडवाणी से लिया आशीर्वाद

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की शुक्रवार को संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सर्वसम्मति से नेता सदन के रूप में चुन लिया गया है. जिसके बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. एनडीए का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लिया.

#WATCH | PM Narendra Modi meets Bharat Ratna and veteran BJP leader LK Advani at the latter's residence in Delhi. pic.twitter.com/fZtIlOj5yw