जोगिंदर सिंह, विक्रम बत्रा...पीएम मोदी ने इन वीरों के नाम पर किया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण

पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा, "आज परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नाम रखे जाने से, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्थल बनेंगे. दिल्ली और बंगाल से लेकर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तक पूरा देश नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनसे जुड़ी विरासत को सहेज रहा है. लोग अब हमारे (स्वतंत्रता संग्राम के) इतिहास के बारे में जानने के लिए अंडमान जा रहे हैं. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में नेताजी का स्मारक लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार करेगा. नेताजी से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही थी, हमने यह किया.

इन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए द्वीपों के नाम

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप का नामकरण प्रथम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया. इसी प्रकार आकार की दृष्टि से अन्‍य द्वीपों का नामकरण किया गया. आज जिन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नाम रखा है, उनमें कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन जीएस सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा, सुबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुर्जोरजी तारापोर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर होशियार सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सिंह शेखों, मेजर परमेश्वरम, नायब सुबेदार बना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, सुबेदार मेजर संजय कुमार, सुबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के नाम शामिल हैं.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The islands have been named after 21 Param Veer Chakra awardees including Major Hoshiar Singh, Second Lt. Arun Khetrapal, Flying Officer Nirmaljit Singh Sekhon, Major Ramaswamy Parameswaran <a href="https://t.co/rFZIVYY9rx">pic.twitter.com/rFZIVYY9rx</a></p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1617402164116353025?ref_src=twsrc%5Etfw">January 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The islands have been named after 21 Param Veer Chakra awardees including Major Hoshiar Singh, Second Lt. Arun Khetrapal, Flying Officer Nirmaljit Singh Sekhon, Major Ramaswamy Parameswaran <a href="https://t.co/rFZIVYY9rx">pic.twitter.com/rFZIVYY9rx</a></p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1617402164116353025?ref_src=twsrc%5Etfw">January 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The islands have been named after 21 Param Veer Chakra awardees including Company Havildar Major Piru Singh; Capt GS Salaria; Lieutenant Colonel (then Major) Dhan Singh Thapa; Subedar Joginder Singh. <a href="https://t.co/LrAhMcCcK6">pic.twitter.com/LrAhMcCcK6</a></p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1617400953224986624?ref_src=twsrc%5Etfw">January 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">PM Modi names 21 largest unnamed islands of Andaman & Nicobar Islands.<br><br>The islands have been named after 21 Param Veer Chakra awardees including Major Somnath Sharma, Subedar and Hony Captain (then Lance Naik) Karam Singh, 2nd Lt. Rama Raghoba Rane, Nayak Jadunath Singh <a href="https://t.co/RWvy8F6118">pic.twitter.com/RWvy8F6118</a></p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1617400683246018561?ref_src=twsrc%5Etfw">January 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

...शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप का नाम स्‍वराज द्वीप किया गया था

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, द्वीपों का यह नामकरण राष्‍ट्र की सम्‍प्रभुता और अखण्‍डता की सुरक्षा के लिए सर्वोच्‍च बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि के तौर पर किया जा रहा है. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्‍व और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्‍मृति में वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने रॉस द्वीप का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के तौर पर किया था. इसी प्रकार नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप का नाम स्‍वराज द्वीप किया गया था।