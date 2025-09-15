विज्ञापन
पीएम मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया में में थे और यहां पर उन्‍होंने राजद और कांग्रेस के कुशासन की आलोचना की. उन्‍होंने कहा कि कि चुनावों में माताएं और बहनें उन्हें करारा जवाब देंगी.

  • बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को आश्वासन दिया कि वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ ही रहेंगे.
  • नीतीश कुमार ने आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने पर खेद जताया और उनके दुरुपयोग का आरोप लगाया.
  • नीतीश ने बताया कि उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ साथियों के कहने पर एक-दो बार दूसरी तरफ जाना स्वीकार किया था.
नई दिल्‍ली:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोमवार को आश्वासन दिया कि वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ ही रहेंगे. कुमार ने कुछ समय के लिए आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने पर खेद जताया और यह आरोप लगाया कि 'जब भी उन्होंने सत्ता में साझेदारी की तो उन्होंने (आरजेडी-कांग्रेस) हमेशा इसका दुरुपयोग किया है.' कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से कुछ सप्ताह पहले पूर्णिया में सोमवार को मोदी की उपस्थिति में आयोजित एक रैली में ये बातें कहीं. 

'मैं एक-दो बार दूसरी तरफ गया' 

उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ‘लल्लन' की ओर इशारा करते हुए कहा, 'यह जद(यू)-भाजपा गठबंधन ही था जिसने नवंबर 2005 में पहली बार बिहार में सरकार बनाई थी. अपनी ही पार्टी के कुछ साथियों के कहने पर ही मैं एक-दो बार दूसरी तरफ चला गया था. उन साथियों में से एक यहीं बैठे हैं.'  जद (यू) प्रमुख ने कहा, 'लेकिन, वो अब बीती बात हो गई. मुझे यह गठबंधन कभी रास नहीं आया. जब भी हमने सत्ता में साझेदारी की, उन्होंने हमेशा इसका दुरुपयोग किया ... अब मैं वापस आ गया हूं और अब कहीं नहीं जाऊंगा.' नीतीश की इस बात पर प्रधानमंत्री मुस्कुराए और तालियां बजाईं. 

पूर्णिया में पीएम की रैली 

पीएम मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया में में थे और यहां पर उन्‍होंने राजद और कांग्रेस के कुशासन की आलोचना की. उन्‍होंने कहा कि कि आगामी विधानसभा चुनावों में माताएं और बहनें उन्हें करारा जवाब देंगी. एक रैली को संबोधित करते हुए, मोदी ने विपक्ष पर राज्य में घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए सरकार उन्हें बाहर निकाल देगी. मोदी ने कहा, 'राजद और कांग्रेस के कुशासन के कारण बिहार को बहुत नुकसान हुआ है. वे राज्य के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं. माताएं और बहनें चुनावों में विपक्ष को करारा जवाब देंगी.' 

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि बिहार ने हमेशा देश के विकास, सुरक्षा और संरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाई है. राजद और कांग्रेस के नेताओं पर केवल अपने परिवारों की चिंता करने का आरोप लगाते हुए, मोदी ने कहा कि वह 'सबका साथ, सबका विश्वास' में विश्वास करते हैं. पीएम मोदी ने रैली में कहा, 'मोदी का आदर्श वाक्य गरीबों का समर्थन करना है.' 
 

