भारत के 140 करोड़ लोगों को मान्यता..; गुयाना के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाने पर पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी को गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है. पीएम मोदी को ये खास सम्मान राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने दिया. इस बारे में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी साझा की. पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गुयाना के सर्वोच्च सम्मान, ‘ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस' से मुझे सम्मानित करने के लिए मैं राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली को धन्यवाद देता हूं. यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों की मान्यता है.

Sincerely thank President Dr. Irfaan Ali, for conferring upon me Guyana's highest honour, 'The Order of Excellence.' This is a recognition of the 140 crore people of India. https://t.co/SVzw5zqk1r

डोमिनिका ने कोविड-19 महामारी के दौरान इस कैरेबियाई राष्ट्र को दी गई मदद में पीएम मोदी के योगदान और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने के उनके समर्पण के लिए प्रधानमंत्री मोदी को देश के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है. पीएम मोदी को बुधवार को भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने ‘‘डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर'' प्रदान किया.

Gratitude to President Sylvanie Burton of Dominica for conferring the 'Dominica Award of Honour' upon me. This honour is dedicated to my sisters and brothers of India. It is also indicative of the unbreakable bond between our nations. pic.twitter.com/Ro27fpSyr3