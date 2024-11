पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती है. इस खास अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उनको श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को याद किया. पीएम मोदी ने लिखा, 'उनकी जयंती के अवसर पर, मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.'

On the occasion of his birth anniversary, I pay homage to our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru.