लोकतंत्र को अधिक जीवंत बनाने की ओर अहम कदम : 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को कैबिनेट मंजूरी के बाद PM मोदी

एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा : मैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस प्रयास की अगुवाई के लिए बधाई देता हूं. उन्होंने कहा, हमारे लोकतंत्र को अधिक जीवंत, सहभागी बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है: पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए ये बात कही है.

The Cabinet has accepted the recommendations of the High-Level Committee on Simultaneous Elections. I compliment our former President, Shri Ram Nath Kovind Ji for spearheading this effort and consulting a wide range of stakeholders.



This is an important step towards making our…