ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित, फाइनल नहीं खेल पाएंगी

Vinesh Phogat disqualified from Paris Olympics 2024 : विनेश फोगाट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सूत्र के अनुसार फाइनल से पहले विनेश फोगाट का अधिक था,जिसके कारण उन्हें फाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है. सूत्रों के अनुसार 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फोगाट को फाइनल खेलने से वंचित कर दिया गया है. बता दें कि हरियाणा की 29 वर्ष की विनेश ने क्यूबा की युसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5 - 0 से हराकर पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती स्पर्धा के 50 किलोवर्ग में स्वर्ण पदक जीतने की ओर कदम रखा था.

सूत्र के अनुसार बताया कि पहलवान का वजन अनुमानित सीमा से लगभग 100 ग्राम अधिक था, जिसके कारण उसे अयोग्य घोषित किया गया. प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार, फोगाट (Vinesh Phogat) सिल्वर मेडल के लिए भी पात्र नहीं होंगी और 50 किलोग्राम में केवल गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल विजेता ही भाग लेंगे. इसको लेकर बाद में आधिकारिक घोषणा किया जाएगा. बता दें कि मंगलवार के मुकाबलों के लिए वजन तय किय किया था. लेकिन नियम के अनुसार, पहलवानों को प्रतियोगिता के दिनों में अपने वजन वर्ग में ही रहना होता है. विनेश पहली बार 50 किलो ग्राम वर्ग में खेल रही हैं, इससे पहले वो 53 किलो ग्राम वर्ग में हिस्सा लेती थी. सूत्रों ने बताया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उसे शेष 100 ग्राम वजन कम करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया, लेकिन अभी इसके बारे में आगे जानकारी नहीं आ पाई है. बता दें कि विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी थी.

🚨 It is with regret that the Indian contingent shares news of the disqualification of Vinesh Phogat from the Women's Wrestling 50kg class. Despite the best efforts by the team through the night, she weighed in a few grams over 50kg this morning. No further comments will be made…