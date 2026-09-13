मनोकामना पूरी नहीं हुई तो पंडित को बनाया बंधक, मांगी एक लाख की रंगदारी, नोएडा पुलिस ने बचाया

किसी खास चीज की प्राप्ति के लिए लोग विशेष पूजा-पाठ करवाते हैं. कई बार लक्षित उद्देश्य पूरे हो जाते हैं. लेकिन कई बार लाख पूजा-पाठ और जप-तप करने के बाद भी कुछ नहीं होता. ऐसे में लोग खीझ उठते हैं. फिर इस खीझ में कुछ ऐसा कदम उठा लेते है कि चर्चा का विषय बन जाता है. ऐसा ही एक मामला नोएडा से सामने आया है. जहां मनोकामना पूरी नहीं होने पर दो युवकों ने पंडित जी को बंधक बना लिया. फिर उनके परिवार से एक लाख रुपए की डिमांड भी करने लगे. कई दिनों तक जब पंडित जी का अता-पता नहीं चला तो उनके परिवार ने पुलिस से शिकायत की. फिर नोएडा पुलिस ने पंडित जी को जौनपुर जाकर सुरक्षित बरामद किया.

नोएडा सेक्टर 113 थाना की पुलिस ने पंडित जी को बचाया

नोएडा सेक्टर 113 थाना की पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पंडित को सकुशल बरामद कर लिया है. मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि अनिल कुमार तिवारी नोएडा के सेक्टर-73 स्थित सर्फाबाद गांव में रहते हैं और धार्मिक पूजापाठ कराते हैं. 5 सितंबर 2026 को वहपूजा कराने के लिए जौनपुर गए थे.

आरोप है कि वहां कुछ लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया. इसके बाद उनके बेटे से पिता को छोड़ने के बदले पैसों की मांग की जाने लगी.

अनिल कुमार के परिजनों ने उनकी गुमशुदगी के संबंध में थाना सेक्टर-113 पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उनकी बरामदगी के लिए पुलिस टीम गठित की.

पुलिस के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गोपनीय सूचना के आधार पर 11 और 12 सितंबर की रात कार्रवाई की गई. टीम ने मुखिया मार्केट के पास कच्चे रास्ते से आशीष यादव उर्फ बाबा और प्रवेश यादव उर्फ गोरे को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से पुलिस ने बंधक बनाए गए अनिल कुमार तिवारी को सकुशल बरामद कर लिया.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक .315 बोर का अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक अवैध चाकू बरामद किया है. तमंचा और कारतूस आशीष यादव के पास से, जबकि चाकू प्रवेश यादव के पास से बरामद हुआ.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने कुछ समय पहले अनिल तिवारी से धार्मिक अनुष्ठान कराया था. आरोपियों का दावा था कि पूजा के बाद उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने पूजा में खर्च हुए पैसे वापस लेने के लिए अनिल को दोबारा जौनपुर बुलाया और कथित तौर पर उन्हें बंधक बना लिया. इसके बाद परिजनों से एक लाख रुपये की मांग की गई.

थाना सेक्टर-113 पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया था. आरोपी पैसे लेने के लिए आए थे जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ित को सही सलामत बरामद कर लिया. पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस पूरी घटना में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.

