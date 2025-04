फेंसिंग की पार, गड्ढे में छिपे रहे... पहलगाम हमले में कैसे मैसूर के शख्स ने बचाई जान

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले में कर्नाटक के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाल-बाल बचे हैं. हमले में बचे प्रसन्ना कुमार भट ने एक्स के जरिए अपनी आपबीती साझा की और बताया कि कैसे वो आतंकवादियों से अपनी जान बचाने में सफल रहे. प्रसन्ना कुमार भट ने एक्स पर लिखा, उनका परिवार और 35-40 अन्य लोग 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकवादी हमले में बाल-बाल बच गए. उनके भाई, जो एक वरिष्ठ भारतीय सेना अधिकारी हैं, उन्होंने लगभग 40 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनकी जान बचाई. उन्होंने लिखा, "ईश्वर की कृपा, भाग्य और एक सैन्य अधिकारी की त्वरित सूझबूझ से न केवल हमारी बल्कि उस दिन 35-40 अन्य लोगों की जान बच गई."

Yet another survival story from the tainted Baisaran valley in Pahalgam. We survived the horror to tell the story of what can only be described as monstrous act and paint the heavenly beauty blood-red with hellfire.

By the grace of the God, luck, and some quick thinking from… pic.twitter.com/00ln2y0DJo