ओमान के तट पर तेल टैंकर पलटा, लापता हुए चालक दल के 16 सदस्यों में से 13 भारतीय

सल्तनत के मेरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर (MSC) ने कहा है कि सोमवार को ओमान के तट पर एक तेल टैंकर के पलटने के बाद 13 भारतीयों सहित 16 लोगों का पूरा चालक दल लापता हो गया. चालक दल के अन्य तीन सदस्य श्रीलंकाई थे.

एमएससी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कोमोरोस के झंडे वाला एक तेल टैंकर बंदरगाह शहर दुकम के पास रस मदरका से 25 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में पलट गया.

Updates regarding the recent capsizing incident of the Comoros flagged oil tanker southeast of Ras Madrakah pic.twitter.com/PxVLxlTQGD