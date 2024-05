"...बर्दाश्त नहीं" : भारत के चुनाव को लेकर पाकिस्तान के नेता की टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल

मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोस्ट साझा करने पर आज एक पाकिस्तानी नेता के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस पर टिप्पणी की है. अरविंद केजरीवाल ने आज अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में मतदान किया. वोट डालने के बाद उन्होंने एक्स पर एक तस्वीर भी साझा की.

केजरीवाल ने पोस्ट किया, "मेरे पिता, पत्नी और मेरे दोनों बच्चों ने मतदान किया. मेरी मां आज नहीं आ सकीं, क्योंकि वह बहुत बीमार हैं. मैंने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान किया है."

पाकिस्तान के नेता फवाद हुसैन चौधरी ने केजरीवाल के पोस्ट का हवाला देते हुए भारत के चुनाव के बारे में एक्स पर लिखा, "नफरत और कट्टर ताकतों को शांति और सद्भाव हराए." इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि फवाद हुसैन को भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने देश की खराब स्थिति पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा, "हम अपने मुद्दों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं. पाकिस्तान की स्थिति अभी बहुत खराब है, इसलिए आपको अपने देश का ख्याल रखना चाहिए."केजरीवाल ने एक अन्य पोस्ट में कहा, "चुनाव हमारा आंतरिक मामला है. भारत आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा."

I've told you, not only Rahul Gandhi but Arvind Kejriwal has got massive support in Pakistan.

सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को भी पाकिस्तान में भारी समर्थन है। pic.twitter.com/o0hOfN3xDz